فاهم القاسمي يدشن كأس رئيس الدولة للغولف

دشن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، المقامة برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وتحت شعار «عام زايد» وأعلن ذلك خلال ضربة البداية بالمسار 1 بملعب نادي ياس لينك للغولف بالعاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة المشاركة القياسية بهذا الحدث الذي يحمل اسماً عزيزاً على الجميع وصل لأكثر من 105 لاعبين ولاعبات ومن جميع المراحل السنية إلى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب النسخة السادسة للبطولة برعاية بنك «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية للعام السادس على التوالي.

وانطلقت أمس منافسات فئة الصغار والمبتدئين التي شهدت مشاركة أكثر من 25 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم 12 ربيعاً وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.

صدارة الرجال

وسط منافسة ساخنة وفي أجواء لم تخل من البرد وبعض الرياح، وبمشاركة أكثر من 40 شخصاً نجح لاعبون من فئة الرجال في تصدر منافسات اليوم الأول وجمع كل منهم 74 ضربة بمعدل ضربة فوق المعدل وهم أحمد سكيك وسيف ثابت وحسن المشرخ.

وشهدت منافسات فئة الشباب مشاركة 18 لاعباً استطاع عبيد الحلو أن يتقدم على الجميع ويتصدر اليوم الأول بمجموع 90 ضربة وحل وصيفاً راشد العمادي بمجموع 92 ضربة، وجاء ثالثاً خالد المطوع بمجموع 96 ضربة.

ونجحت اللاعبة حمدة السويدي من جمع 80 ضربة منحتها صدارة منافسات الفتيات في اليوم الأول، وحلت ثانية ريما الحلو بمجموع 86 ضربة وتارة المرزوقي ثالثة بمجموع 91 ضربة، وتشارك بالبطولة عيدة المحيربي أول لاعبة إماراتية وزميلتها الدكتورة رباب الحاج.

مشاركة مميزة

شهدت البطولة مشاركة رئيس الاتحاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهم عادل الزرعوني وخالد الشامسي ودرويش القبيسي وخلفان الكعبي وراشد الجروان، هذا إلى جانب العديد من رواد اللعبة من الجيل القديم ومنهم حسن السويدي وحسن القمزي وفيصل الصايغ، وعبد الله أحمد ومحمد درويش ومن أولياء الأمور أكرم سكيك وعمر ثابت وغانم الهاجري.