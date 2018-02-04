الهيئة تستعرض مستقبل منهجية العمل

بحضور إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وراشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عقدت الإدارة اجتماعاً خاصاً مع كل المنسقين الاستراتيجيين الرئيسيين والمساندين وفريق العمل الاستراتيجي، لمناقشة التوجهات المستقبلية في منهجية، وعمل متابعة أداء العمل الاستراتيجي في الهيئة العامة وأهم التحديات التي يواجهها الفريق.

وأشاد الأمين العام للهيئة بالمجهود المتميز، الذي يقوم به فريق التخطيط الاستراتيجي وكل المنسقين الاستراتيجيين، في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة، حيث اتضح ذلك جلياً في النتائج المتحققة في خطة الهيئة التشغيلية لعام 2017، موجهاً دعوته للجميع بضرورة الاستمرار بالمضي قدماً نحو النهج الذي رسمناه خلال السنوات الأخيرة، الذي ينبع من توجهات حكومتنا الرشيدة، وتتطلع نحو التميز والإبداع ولا تألو جهداً في تقديم الدعم والرعاية للمجال الرياضي، بما يتناسب ويواكب ما تشهده الدولة من تطور وازدهار في كل المجالات.

دعم القيادة

من جانبه، أكد راشد إبراهيم المطوع مدير الاستراتيجية والمستقبل، أن الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات فريق العمل الاستراتيجي مع القيادات المؤسسية، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومناقشة كل الفرص والتحديات المستقبلية، مشيداً بدعم القيادة العليا نحو تذليل كل الصعاب التي تواجه العمل الاستراتيجي.

وأفاد المطوع بأن المنهجية المتبعة تضمن المراجعة والتقييم أولاً بأول، وذلك لضمان الجودة في جميع عمليات الهيئة العامة والحفاظ على استمرارية متطلبات التحسين المستمر، وضمان التزام القيادة العليا في الهيئة العامة للرياضة بتطبيق نظام للارتقاء بجودة خدماتها، من خلال العديد من الوسائل ومنها دعم فريق المنسقين الاستراتيجيين من خلال منحهم كل الصلاحيات لتنفيذ جميع المبادرات والبرامج المنضوية ضمن اختصاصاتهم وضمان توفير الموارد اللازمة لتحقيق مستهدفاتها.

منهج المتابعة

وأوضح المطوع أن المنهجية المتبعة في الهيئة العامة للرياضة، تعتمد على متابعة جميع المستهدفات المطلوبة بصفة دورية، من خلال عقد اجتماعات متابعة الأداء مع جميع الإدارات والمكاتب والوحدات التنظيمية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية إذا تطلب الأمر.

واختتم رئيس الفريق الاستراتيجي تأكيده، على أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات أهمها التأكيد على عقد اجتماعات شهرية في كل الوحدات التنظيمية لمتابعة تقدم الأداء وإرسال التقارير الشهرية بنسب الإنجاز مع قيام الفريق الاستراتيجي في الهيئة العامة بالمشاركة في حضور كل الاجتماعات، وتقديم الدعم المطلوب علماً بأن هناك العديد من الورش الاستراتيجية التي ستقوم بتنفيذها إدارة الاستراتيجية والمستقبل لرفع كفاءة كل العاملين في إعداد وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة منوهاً بتواجد نقلة نوعية في عمليات المتابعة والتقييم لاستراتيجية عام 2018 التي تتماشى مع المتغيرات في الساحة الرياضية، وتنعكس إيجاباً على طموحات وتطلعات القطاع الرياضي في الدولة.

استمرارية

أكد إبراهيم عبد الملك استمرارية توفير الدعم لتطبيق المعايير العالمية في نشر الفكر الاستراتيجي في كل أركان المؤسسات الرياضية.