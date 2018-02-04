حتا يطلب إعادة مباراته مع الجزيرة في دوري الطائرة

تقدم حتا باحتجاج عقب خسارته لمباراته أمام ضيفه الجزيرة أول من أمس، في الجولة العاشرة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بشوطين مقابل ثلاثة أشواط، مؤكداً وقوع طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم الدولي بدر حبيب، في خطأ فني يستوجب إعادة المباراة.

أوضح حتا في احتجاجه، أنه عندما كانت نتيجة الشوط الثالث من المباراة تشير إلى تقدم الجزيرة 24-22، ولعب حتا الإرسال، وكان في ملعب الجزيرة 7 لاعبين وليس 6 لاعبين، ولم ينتبه الطاقم التحكيمي للخطأ، وقام أحد مسؤولي حتا، بتنبيه الحكم بدر حبيب، من خلال فيديو التقط للعبة، وحاول الحكم تدارك الخطأ، إلا أن لاعبي الجزيرة هددوا بالخروج من الملعب، ما دفعه لإكمال المباراة.

ينتظر أن يكمل حتا إجراءات احتجاجه بتقديم شكوى للاتحاد، مرفقاً بالرسوم المطلوبة، وفيديو بالواقعة، وفي حالة قبول الشكوى، يتوقع أن تتم إعادة المباراة، وإلا سيعتمد فوز الجزيرة ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس، ويحصل حتا على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 9 نقاط، وتراجع للمركز السابع.

وكانت الجولة قد شهدت خسارة شباب الأهلي- دبي من ضيفه العين مساء أول من أمس. فيما رفع العين رصيده إلى 18 نقطة، وبقى في المركز الرابع، بفارق نسبة نقاط الأشواط عن النصر الذي بقي ثالثاً برصيد 18 نقطة أيضاً، بعد خسارته أمام ضيفه عجمان، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، وتقدم للمركز السادس. شهدت الجولة العاشرة أيضاً، فوز بني ياس على الوصل، ورفع بني ياس رصيده إلى 24 نقطة محافظاً على مركزه الثاني، وبقي الوصل عند 3 نقاط في المركز الأخير.