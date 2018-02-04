اللجنة المنظمة تكرم الفائزين في بطولة الرجل الحديدي

تقدمت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان»، بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتفضله بحضور منافسات البطولة وتكريم الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات.

وتشجيع المشاركين على تقديم أجمل صور التنافس. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين والمشاركين في هذه البطولة التي يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي بدعم مجلس دبي الرياضي وهي إحدى مراحل «بطولة ناصر بن حمد للتاج الثلاثي للترايثلون»، الذي تم تنظيمه مساء يوم الجمعة 2 فبراير في حدائق فندق «شاطئ الجميرا» الفندق الرسمي للبطولة.

لقطات مميزة

وعاش المشاركون أمسية حافلة بالذكريات واللقطات المميزة لمنافسات البطولة، التي شارك فيها 2300 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار ومن 100 دولة، تقدمهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

حيث تم عرض لقطات للمنافسات القوية التي امتدت على مسافة إجمالية بلغت 113 كلم في ثلاث مسابقات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري، كما تم تقديم دروع للأبطال أصحاب الإنجازات في جميع الفئات ومن بينها فئة الرياضيين الإماراتيين التي تضمنتها المنافسات. وقام بتكريم الأبطال وأصحاب الإنجازات في الفئات المختلفة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وأحمد الحاج مدير البطولة.

منافسات المحترفين

وكانت منافسات المحترفين قد شهدت فوز البريطاني أليستر براونلي بالميدالية الذهبية، لحصوله على المركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:35:30 ساعة، وهو إنجاز يتناسب مع مكانة البطل الفائز بذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو 2016 في الترايثلون، حيث أكد حرصه على الفوز باللقب رغم أنها المشاركة الأولى له في البطولة بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك أبعدته لفترة غير قصيرة عن التدريب.

وأحرز الميدالية الفضية سفين ريدرر بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:42:05 ساعة، فيما جاء رودي وايلد في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:42:42 ساعة.

فئة السيدات

وفي فئة السيدات فازت الألمانية أنا هوج بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:00:25 ساعة بينما جاءت البريطانية ساره لويس في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:05:19 ساعة في حين حلت مواطنتها هولي لورنس في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:07:36 ساعة.

سعادة الفائزين

وتحدث الكثير من الفائزين أثناء الحفل عن سعادتهم للمشاركة في البطولة وحرصهم على الحضور إلى دبي من مختلف دول العالم للمشاركة فيها بشكل سنوي، حيث تتوفر هنا جميع عوامل النجاح من مناطق سياحية جميلة ومسارات آمنة للمنافسات، إضافة إلى تواجد الجماهير في موقع البطولة للتشجيع وتحفيز الرياضيين على تقديم أفضل ما لديهم.

أرقام

شهدت البطولة تحقيق أرقام مميزة على مستوى المشاركين وعدد الدول الذي شهد زيادة كبيرة، كما شهدت تحقيق توقيتات جيدة في منافسات الهواة المختلفة.