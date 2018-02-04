فتح باب التسجيل لتصفيات دورة ند الشبا

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة السادسة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعها من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات.

وتبدأ فترة التسجيل لتصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة يوم الأحد 4 فبراير 2018، وينتهي تسجيل الفرق يوم الاثنين 26 فبراير 2018، وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم الاثنين 5 مارس 2018، على أن تنطلق التصفيات يوم الأحد 25 مارس 2018 في صالة المنارة الرياضية.

الكرة الطائرة

وتضمنت اللائحة الفنية لتصفيات الكرة الطائرة، التي ستقام منافساتها بصالة صلاح الدين قيام إداري الفريق بإنشاء حساب خاص بالفريق عبر الموقع الإلكتروني للدورة www.nasst.ae واختيار اسم للفريق، وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم مؤسسة أو دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد الموافقة من الإدارة المعنية لمشاركة الفريق.

كما حددت اللجنة المنظمة عنوانًا للتواصل مع اللجنة الفنية لبطولة الكرة الطائرة، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: nasvolleyball@dubaisc.ae أو عبر الهاتف النقال رقم: 0565759968.

وأكدت اللائحة على التزام كل فريق بـتسجيل 14 لاعبًا كحد أقصى و10 لاعبين كحد أدنى من المواطنين، والسماح بتسجيل اللاعبين حاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات سفر جزر القمر من المقيمين في الدولة، و تسجيل عدد (3) لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة خلال البطولة على أن يسمح بمشاركة (2) لاعبين فقط في ذات الوقت فوق الملعب، وكذلك تسجيل لاعبين غير مسجلين أو لم يتم التجديد لهم في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة اعتبارًا من الموسم الرياضي 2015 - 2016 أي من هو مسجل خلال الموسم الرياضي 2014 - 2015 تحق له المشاركة.

تسجيل اللاعبين

وسمحت اللجنة المنظمة بتسجيل اللاعبين من عمر 18 سنة فما فوق أي من مواليد 2000 فما قبل، على أن يقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق الحساب المنشأ للفريق مرفقًا بالمستندات التالية: صورة من بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر ساري المفعول لكل لاعب، صورة حديثة لكل لاعب، ما يفيد بأن اللاعب المسجل من أبناء المواطنات عند الاقتضاء، صورة من تأشيرة الإقامة لحاملي جوازات جزر القمر.

بالإضافة إلى نتيجة الفحص الطبي لكل لاعب تؤكد بأنه لائق صحيا للمشاركة، و إقرار موقع من طرف اللاعب بالموافقة على المشاركة مع الفريق في الدورة خلال التصفيات أو النهائيات، وتتوفر جميع النماذج الخاصة بتسجيل اللاعبين والفرق والمؤسسات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة.

قدم الصالات

وتضمنت شروط التسجيل في تصفيات كرة قدم الصالات التي ستقام في صالة المنارة الرياضية، قيام إداري كل فريق يرغب في المشاركة بإنشاء حساب خاص بالفريق عبر الموقع الالكتروني للدورة www.nasst.ae في رياضة كرة قدم الصالات واختيار اسمًا للفريق، وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم مؤسسة أو دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد الموافقة من الإدارة المعنية بمؤسسته لمشاركة الفريق، و حددت اللجنة المنظمة وسائل للتواصل مع اللجنة الفنية للبطولة، وذلك عبر البريد الالكتروني للجنة وهو: nasfutsal@dubaisc.ae أو عبر الهاتف النقال رقم: 0565759967.

16 لاعباً

كما نصت اللائحة الفنية على أن يلتزم الفريق المشارك بتسجيل 16 لاعبًا كحد أقصى و12 لاعبًا كحد أدنى من المواطنين من بينهم وجوبًا عدد 3 حراس مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين حاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة.

بالإضافة الى تسجيل عدد (4) لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال البطولة وأن يتواجد بحد أقصى عدد (3) لاعبين فوق الميدان للمشاركة الفعلية في المباراة من بين الأربعة لاعبين المسجلين، على أن يكون بقية اللاعبين من غير المسجلين في اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم أو كرة قدم الصالات أو كرة القدم الشاطئية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة (2015 - 2016، و2016 - 2017، و2017 - 2018).

لاعبون أجانب

ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات البطولة تسجيل ما لا يزيد عن (3) لاعبين أجانب، وأن يتواجد بحد أقصى عدد (2) لاعبين فوق الميدان للمشاركة الفعلية في المباراة من بين الثلاثة لاعبين الأجانب المسجلين، ويمكن للفرق المشاركة في النهائيات تسجيل اللاعبين الأجانب قبل 48 ساعة التي تسبق مباشرة تاريخ انطلاق النهائيات.

وسمحت اللجنة المنظمة بتسجيل اللاعبين الذين بلغ عمرهم 16 سنة فما فوق بتاريخ آخر موعد للتسجيل، ويقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق الحساب المنشأ للفريق مرفقا بالمستندات التالية: صورة من بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر ساري المفعول لكل لاعب، صورة حديثة لكل لاعب، وثيقة تفيد بأن اللاعب المسجل من أبناء المواطنات عند الاقتضاء، صورة من تأشيرة الإقامة لحاملي جوازات جزر القمر، بالإضافة إلى نتيجة الفحص الطبي لكل لاعب الذي يؤكد بأنه لائق صحيا للمشاركة، وإقرار موقع من طرف اللاعب بالموافقة على المشاركة مع الفريق في الدورة خلال التصفيات أو النهائيات.

نماذج

وفرت اللجنة المنظمة جميع النماذج الخاصة بالتسجيل، من نماذج شهادات اللياقة الطبية، وإقرار مشاركة اللاعب ونموذج المشاركة باسم المؤسسة، ولوائح البطولة وذلك في الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.