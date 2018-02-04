اللواء المري يلتقي الفائزين في رياضات الدفاع عن النفس

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الأبطال والفرق الفائزة بالمركز الأول في المجموع العام في رياضات الدفاع عن النفس «التايكواندو الجوجسيتو والكاراتيه» خلال البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية على مستوى القيادات العامة للشرطة وأكاديميات وكليات ومدارس الشرطة في الدولة بالتعاون مع كلية الشرطة.

وثمن خلال اللقاء الذي حضره العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية - حصول فريق شرطة دبي على المركز الأول في الجيوجيستو برصيد 25 نقطة عن فئة الرجال والمركز الثاني في بطولة الجيوجسيتو والمركز الثالث في التايكواندو عن فئة السيدات.

وأشاد بالإنجازات الرياضية التي أحرزتها شرطة دبي خلال الموسم الحالي وما تحقق من بطولات سابقة استطاعت من خلالها شرطة دبي أن تبقى دائماً بالمركز الأول.

وهنأ المري الفائزين في مسابقة الجوجيتسو سيدات للقيادات وعلى صعيد مسابقة التايكواندو وزن تحت 63 وتحت 68، وفي وزن فوق 74، وفي وزن تحت 80.

كما ثمن اللواء المري فوز فريق الرجال في مسابقة الجيوجيتسو للقيادات وزن تحت 62 حيث فاز الرقيب مشعل حسين بالمركز الأول والوكيل محمد بطي سالم بالمركز الثاني والشرطي يعقوب ثاني حل ثالثاً. وفي وزن تحت 69 فاز محمد الغفلي بالمركز الثاني وتلاه العريف وليد أحمد غلوم. وفي وزن تحت 85 فاز الشرطي يوسف حسن مطر بالمركز الأول. وفي وزن تحت 94 فاز الملازم أول بخيت سعد بالمركز الثالث.. بينما فاز العريف راشد الأنصاري بالمركز الثاني في وزن فوق 94.