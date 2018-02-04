«العين» في صدارة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

اختتمت الجولة الرابعة من بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو»، المخصصة للأندية لموسم 2017-2018، التي أقيمت في مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة، أمس، بصدارة نادي العين في إجمالي الترتيب العام من حيث النقاط، بمجموع 2,734، تلاه نادي الوحدة بمجموع 2,010 نقاط، في المركز الثاني، ونادي الجزيرة في المركز الثالث بمجموع 1,785.

وتأتي هذه النتائج، وسط أجواء حماسية شهدتها الجولة الرابعة من البطولة، التي نجحت باستقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات من مواطني الدولة، للمنافسة على واحد من أهم ألقاب الموسم الرياضي، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الأمر الذي عكس احتدام التحدي، وحرص مختلف أندية الدولة على تقديم أفضل أداء على بساط البطولة.

وحضر ختام المنافسات، عدد من كبار الشخصيات في منطقة الظفرة واتحاد الإمارات للجوجيتسو ونادي الظفرة الرياضي، من بينهم سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وصالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعيسى سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، وخميس محمد المنصوري نائب رئيس شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، والمهندس مرشد خلفان المرر المدير التنفيذي لشركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، وخلفان راشد المنصوري عضو مجلس إدارة نادي الظفرة.

وأظهرت الجولة الرابعة من البطولة، الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها مختلف أندية الدولة لتحضير لاعبيها ولاعباتها لخوض هذه المنافسات، وذلك لرفع رصيدها المتراكم من النقاط، سعياً للفوز بلقب البطولة مع حلول الجولة الخامسة، التي من المقرر انعقادها مارس 2018.

وتوزعت منافسات البطولة على ثلاث فئات لكلا الجنسين من الرجال والسيدات، هي تحت 17 عاماً، تحت 20 عاماً وفوق 21 عاماً.

صدارة

وتصدر نادي العين منافسات الجولة الرابعة، برصيد 627 نقطة، ليضاف إلى رصيد نقاطه المسجلة في الجولة الأولى والثانية والثالثة، بإجمالي 2,734 نقطة، ويحافظ على المركز الأول، عقب أن قدم لاعبوه ولاعباته أداءً استثنائياً خلال المنافسة، فيما بلغ رصيد نقاط نادي الوحدة 620 نقطة، ليحافظ أيضاً على المركز الثاني بإجمالي نقاط 2,010، وتلاه في المركز الثالث نادي الجزيرة برصيد نقاط 422، ليصل إجمالي نقاطه إلى 1,785 نقطة.

وعبّر محمد بن دلموج عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة، عن فخره بإدارة بطولة تحمل اسم صاحب السمو، حفظه الله، وأشاد بالتعاون الكبير مع شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، لاستضافتها هذا الحدث، ولجهودها الكبيرة حتى يظهر بأعلى معايير التنظيم، حيث حاز على إشادة جميع الأندية والمشاركين والجمهور.

وقال بن دلموج: «إن نسب المشاركة وإقبال اللاعبين واللاعبات في تزايد مستمر، حيث وصل عدد المشاركين إلى 340 لاعباً من مختلف الأحزمة ومختلف الأندية في الدولة، الأمر الذي يعكس مكانة البطولة الرائدة وتطورها، وكونها أضحت منصة لتنمية مهارات أبطال الجوجيتسو، وتجهيزهم للمشاركة بالمحافل الرياضية العالمية».

وعبر بن دلموج عن فخر الاتحاد بمستوى التطور الذي وصلت إليه الأندية المشاركة، وقال: «نتمنى من جميع الأندية الاستمرار في هذا التطور، لأنهم منصة لاكتشاف المواهب الإماراتية الواعدة في مجال رياضة الجوجيتسو».

ومن جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «إن تنظيم هذه البطولة ومواصلتها حصد النجاحات في كل جولة، يدعم استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني رياضة الجوجيتسو، لتصبح أسلوب حياة بين مختلف الأجيال، ما ينعكس بالتالي على مكانة الإمارات كعاصمة لهذه الرياضة العالمية المرموقة».

وأضاف الظاهري: «نشكر جميع الأندية لوجودهم الدائم في المنافسات، واهتمامهم بهذه اللعبة، كما نشكر مجمع بينونة التعليمي، وشركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، على استضافة هذه الجولة، والعمل على إنجاحها بأعلى معايير التنظيم والتجهيز».

وأشار الظاهري إلى سعي اتحاد الإمارات للجوجيتسو لضمان مشاركة متميزة لأبناء وبنات الإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في 16 أبريل المقبل، حيث قال: «نعمل على رفع اسم دولة الإمارات عالياً، والحصول على المزيد من الميداليات الملونة، لنعزز من نجاحات الموسم الرياضي الحالي، الذي أثبت بالفعل مكانة دولتنا الغالية على ساحة الجوجيتسو العالمية».

ويستعد اللاعبون لمواصلة التحدي، والبناء على مجموع النقاط التي نجحوا بتحقيقها خلال الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك بخوضهم منافسات الجولة الخامسة الأخيرة بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث ستكون الجولة الحاسمة، التي ستشهد تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

آلية

وتتمثل آلية مشاركة الأندية واحتساب نقاط البطولة، من خلال مشاركة لاعبين اثنين من كل نادٍ في كل فئة وزن ضمن البطولة، وبالتالي، يحصد اللاعبون النقاط التي تضاف إلى رصيد النادي الذي يشاركون من خلاله، حتى الوصول إلى الجولة النهائية، التي ستحدد النادي الفائز.

وتمنح الميدالية الذهبية 30 نقطة إلى رصيد اللاعب الفائز، فيما تضيف الميدالية الفضية 20 نقطة، والميدالية البرونزية 10 نقاط، التي يتم إضافة نقاط اللاعبين إلى الأندية التابعين لها.

وتخصص البطولة للاعبين واللاعبات الإماراتيين، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة لأفضل لاعبي الجوجيتسو لدى الأندية المحلية، فرصة المشاركة، في حين تستهدف استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، ومن ثم الارتقاء بهم إلى المنصات العالمية.

وتقام منافسات البطولة على أساس مباريات فردية، ووفق فئات عمرية وأوزان محددة، بغض النظر عن الحزام الذي يحمله اللاعب المشارك، وتنقسم الفئات العمرية إلى ثلاث مجموعات، وهي، فئة فوق سن 21 سنة، وتحت سن 20 سنة، وتحت سن 17 سنة.

أفضل نزال

حاز النزال الذي جمع بين اللاعبين عبيد سالم النعيمي من نادي العين وجمعة المهيري من نادي الوحدة، اللذين تنافسا في فئة وزن تحت 56 كيلوغرام على جائزة أفضل نزال، التي أطلقها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة في الجولة الثانية من بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، حيث فاز في نهاية النزال اللاعب جمعة المهيري.

وجرى اختيار المباراة الأفضل وفق معايير وضعتها لجنة التحكيم، التي تتضمن: استمرارية المباراة، وأداء اللاعبين في الدفاع والهجوم، فضلاً عن ردود أفعالهم وأسلوبهم وتفاعلهم مع أجواء النزال.

الحوسني يهدي فوزه الرابع لشقيقه الشهيد

شهدت الجولة الرابعة من بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» مشاركة اللاعب عمر أحمد عبدالله الحوسني، اللاعب في نادي الجزيرة، والحاصل على الذهبية في هذه الجولة، عقب مشاركته في الجولات الثلاث السابقة، في فئة تحت 18 سنة، وهو شقيق الشهيد الجندي أول عبدالله أحمد عبدالله الحوسني، الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في اليمن.

وأشار الحوسني إلى المنافسات القوية لهذه الجولة، حيث قال: «إن هذه الجولة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة كانت عالية المستوى، والحمد لله حققت الفوز في هذه الجولة، كما الجولات الماضية وأحرزت نقاطاً إضافية لنادي الجزيرة».

وأضاف الحوسني، إننا كأعضاء في فريق نادي الجزيرة المشارك في هذا التحدي نبذل مجهوداً كبيراً لنتصدر المنافسات اليوم، ولنكون عند حسن ظن مدربنا ونادينا الحبيب، وإنني أسعى أيضاً من خلال مشاركتي في هذه البطولة إلى الحصول على لقب أفضل لاعب في آخر الموسم 2017 - 2018 الذي أعتقد أن كل لاعب جوجيتسو في دولة الإمارات يسعى للحصول عليه.

وقام الحوسني بإهداء ذهبيته في هذه الجولة لروح أخيه الشهيد.

نجاحات

ومن جهته، عبر اللاعب هلال ناصر من نادي الظفرة الذي أحرز الميدالية البرونزية في فئة عمر تحت 18، عن فخره بكونه جزءاً من هذه البطولة، قائلاً: «إن الفوز في بطولة تحمل اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة شرف لنا، ولقد كانت هذه الجولة حقاً قوية كونها تقوم على أساس منافسة بين مختلف الأحزمة في نفس الفئة».

وأضاف هلال: «شاركت في جميع جولات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم، وتمكنت من الظفر بمداليتين برونزيتين، واحدة في الجولة الثانية والأخرى كانت اليوم، وسعيد جداً بتمكني من رفع رصيد نادي الظفرة في هذه المنافسة الكبيرة».

من جهتها، قالت ريم الهاشمي من نادي الجزيرة، التي فازت بذهبية عن فئة وزن 49 كيلوغراماً عن مشاركتها في الجولة الرابعة أن اللاعبات المتنافسات من كل الأندية أظهرن مستوى قوياً، وكان هناك إصرار على التحدي وتحقيق الفوز. وأكدت ريم أن الاستعدادات لهذه البطولة كانت مستمرة منذ نهاية الجولة السابقة وتضمنت تدريبات يومية مكثفة.

وقالت: «لقد حققنا ما نطمح إليه في هذه الجولة، وكان الأداء رائعاً على مختلف المستويات وخاصة مستوى اللعب، ولقد استفدنا كثيراً من اللعب مع مختلف الأندية بمختلف ألوان الأحزمة، هذا يجعلنا نكتسب الخبرة ونتعلم من أخطائنا».

المزروعي: الظفرة تتشرف باستضافة الحدث

نجحت رياضة الجوجيتسو في الوصول لمختلف أنحاء دولة الإمارات، بفضل دعم القيادة وجهود أعضاء اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والأندية الرياضية واستضافتها لبطولات الجوجيتسو، ولا ننسى دعم الرعاة المستمر لجميع البطولات المحلية منها والدولية.

وفي هذا السياق قال صالح جذلان المزروعي رئيس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي: «نتشرف باستضافة بطولة تحمل اسم سيدي صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، في منطقة الظفرة، ونوجه الشكر الجزيل لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لإعطائنا هذه الفرصة الثمينة لإثبات وجود منطقة الظفرة على خارطة رياضة الجوجيتسو في الدولة».

وأضاف المزروعي: «نشكر جميع المشاركين من مختلف الأندية، ونتمنى تكرار هذه البطولات في مدينة الظفرة وباقي المنطقة الغربية، ونتمنى التوفيق للجميع».

وأشار المزروعي إلى أن أعداد اللاعبين في نادي الظفرة زاد بنسبة كبيرة في الفترة الماضية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 180 لاعباً ولاعبة من جميع مدن المنطقة الغربية، وقال: «إن عدد اللاعبين في ازدياد ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة في البطولات المحلية والدولية لنرفع اسم الإمارات أولاً واسم نادي الظفرة ثانياً في المحافل المحلية والدولية».