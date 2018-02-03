سلطان بن زايد يتوّج أبطال سباق الإبل التراثي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بعد ظهر أمس في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، منافسات اليوم الأول من «سباق الإبل التراثي الأصيل» وتوج أبطال الأشواط الستة. وتقام المنافسات في إطار فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 في دورته الثانية عشرة التي ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد برعاية كريمة من سموه.

وتابع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وعدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الدولة وأكثر من 150 سائحا أجنبيا الأشواط الستة التي شارك فيها أكثر من 180 شخصا، وخصصت للمتنافسين من أعمار 16 إلى 30 عاما ولمسافة 3000 متر، في حين رصدت اللجنة العليا المنظمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط جوائز عينية ومالية قيمة، حيث نال الفائز بالمركز الأول في كل شوط سيارة، والثاني 22 ألف درهم، والثالث 20 ألف درهم، والرابع 18 ألف درهم، والخامس 17 ألف درهم، والسادس 16 ألف درهم، والسابع 15 ألف درهم، والثامن 13 ألف درهم، والتاسع 13 ألف درهم، والعاشر 11 ألف درهم.

منافسات قوية في اليوم الأول | البيان

تتويج

وتوّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الستة، وسط أجواء تراثية، وجرت السباقات في ستة أشواط منها أربعة للفئة العمرية (16-20) عاماً، لمسافة ثلاثة كيلومترات، وفاز بجائزة الشوط الأول ثاني بن علي الشامسي على ظهر المطية «رزاب»، ونال جائزة الشوط الثاني سالم بن بخيت العامري على ظهر «شاهين»، وحصد جائزة الشوط الثالث علي بن خالد العامري على ظهر «مياس»، وذهبت جائزة الشوط الرابع إلى قضيب بن عبدالله العواني على ظهر «ناصي».

وفي شوطي الفئة العمرية (21-30) عاماً، فاز حمد بن محمد المزروعي على ظهر «هملول» بالشوط الخامس، بينما فاز بالشوط السادس جمعة بن محمد المزروعي على ظهر «النسناس».

تهنئة

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين مشيداً بجهودهم وحماسهم في إنجاح السباق، وحرصهم على المحافظة على مفردات وتقاليد سباقات الهجن.

صور

التقط الفائزون في أشواط السباق صوراً تذكارية مع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعم سموه الكبير لمهرجانهم.

والتقى سموّه عقب التتويج عشرات السياح الأجانب الذين عبروا لسموه عن سرورهم بحضور السباق، وعن تقديرهم لدور سموه في الحرص على صون التراث ومكونات الهوية الوطنية.

لقاء

سلطان بن زايد يزور عزبة راشد بالنص

زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عصر أمس، عزبة راشد علي بالنص المنصوري، أحد أكبر ملاك الإبل في الدولة وإخوانه. والتقى سموه، خلال الزيارة التي تمت على هامش المهرجان، العديد من كبار ملاك ومربي الإبل ومحبي التراث، وأثنى سموه على المشاركة الفاعلة لملاك الإبل في أشواط مزاينات المهرجان، ما كان له الدور الكبير في نجاحها وتحقيقها لأهدافها في حفظ الموروث وتأصيل ثقافة الموروث الشعبي، كما استمع سموه إلى مشاركات الملاك في سباق الإبل الخاص بالإبل التراثي، كما استمع سموه إلى آراء ومقترحات الملاك ذات الصلة بفعاليات المهرجان في نسخته الحالية.

سلطان بن زايد خلال الزيارة | البيان

من جانبه، أعرب راشد بالنص المنصوري عن سروره بزيارة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وأكد أنها تعد أكبر ناموس من رجل التراث والداعم له وصاحب الإنجارات فيه، كما تقدم الملاك بالشكر والتقدير إلى سموه على رعايته الكريمة ودعمه الكبير للملاك، وحرصه على متابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم أبوظبي - البيان الرياضي

مسرحية

«حديقة الخير» تجمع الأطفال

شهد مسرح السوق الشعبي، أول من أمس، عرض مسرحية «حديقة الخير»، من تأليف وإخراج عبد اللـه صالح، واستوحيت الفكرة من «عام الخير» ليستمر عرضها في «عام زايد»، وعبر فريق المسرحية عن تقديرهم الكبير لجهود سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في دعم المهرجان التراثي، وأكد الممثل عبد الله المهيري أن المسرحية توضح للأطفال أهمية حب المكان الذي يعيشون فيه.أبوظبي - البيان الرياضي