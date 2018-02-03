سيف بن زايد: مبادرات محمد بن زايد تهدف إلى مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط

شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في فعالية «نمشي معاً»، التي تنظمها اللجنة العليا للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والإقليمية.

وشارك في الفعالية التي أقيمت أمس في حديقة «أم الإمارات» بالعاصمة أبوظبي - أنجال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الشيخة موزة والشيخ زايد والشيخ خليفة والشيخ أحمد، كما شارك الشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وعدد من أصحاب الهمم ومن أبطال الإمارات في رياضة الجيوجيتسو وعدد من الرياضيين وحشد كبير من المشاركين وشخصيات مجتمعية.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، إلى تفعيل المشاركة المجتمعية ونشر وتشجيع السلوكيات الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، استعداداً للحركة الرياضية الإنسانية التي تشهدها الدولة، في استضافة دورة الألعاب الإقليمية التي تنطلق من 14 إلى 22 مارس المقبل والدورة العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019.

سموه يطمئن على أصحاب الهمم

وكانت أولى فعاليات مبادرة «نمشي معاً» انطلقت يوم الجمعة الماضي، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهدف إلى مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط والمبادرة لتطوير الذات.

وغرد سموه على حسابه الرسمي على «تويتر»: سعدت بمشاركة الأبناء والأصدقاء بمبادرة «نمشي معاً» في حديقة أم الإمارات بتنظيم من اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

وأضاف: «بمبادرات سيدي بوخالد، يطمح سموه لمجتمع يتمتع بالصحة والنشاط والمبادرة لتطوير الذات».