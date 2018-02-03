الجولة الرابعة لكأس أندية الجوجيتسو تنطلق اليوم

تنطلق صباح اليوم الجولة الرابعة من بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو» المخصصة للأندية لموسم، والتي يستضيفها نادي الظفرة في مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة على مدار يوم واحد.

وتُخَصَص هذه البطولة للاعبين واللاعبات الإماراتيات، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة لجميع لاعبي الجوجيتسو المسجلين لدى الأندية المحلية فرصة المشاركة، في حين تستهدف استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، سعياً للارتقاء بهم إلى المحافل الرياضية الدولية.

وتستمر البطولة في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين، حيث تشهد الجولة الرابعة هذا الموسم ارتفاع في نسب التسجيل، الأمر الذي يعكس إصرار وعزيمة مختلف اللاعبين والأندية على خوض المنافسة والتحدي، وخاصة تلك التي تتنافس على المراكز الأولى عقب الجولتين الأولى والثانية والثالثة من البطولة، حيث يحتل حالياً الصدارة نادي العين بمجموع 2,107 نقاط، بينما حَل في المركز الثاني نادي الوحدة بمجموع 1,390 نقطة، أما عن المركز الثالث فيشغله نادي الجزيرة بمجموع 1,363نقطة.

وفي هذا السياق قال صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة: «أكملت مدينة زايد استعداداتها لاستضافة هذه الجولة من البطولة، وتتطلع شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية إلى هذه الجولة التي ستضيف الكثير لرصيدها، كما تطمح الشركة إلى الترويج للعبة الجوجيتسو وذلك من خلال استقطاب مزيد من اللاعبين والجمهور بمنطقة الظفرة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً تؤكده الأرقام المتزايدة عاماً بعد عام».

وتقدم المزروعي بالشكر لعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الامارات للجوجيتسو على إعطاء نادي الظفرة هذه الفرصة لاستضافة هذه الجولة المهمة في مسيرة البطولة، مؤكداً أن هذه الاستضافة من شأنها دعم اللعبة فنياً وجماهيرياً بمنطقة الظفرة.

كما تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالشكر إلى محمد بن دلموج الظاهري مدير البطولة وإلى اللجان الفرعية المنظمة من موظفي الشركة وإلى الإدارة التعليمية بالمنطقة التعليمية بالظفرة على دعمها لاستضافة هذه الجولة بمجمع بينونة التعليمي.

هدف

اتحاد الإمارات الجوجيتسو لبطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو» المخصصة للأندية والتي تتألف من خمس جولات لموسم 2017 -2018، يأتي في إطار مهمته الأساسية التي تحظى بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى المساهمة في بناء مجتمع الجوجيتسو الإماراتي، الذي يتمتع باحترافية عالية، وقدرة على الوصول بالإمارات إلى منصات التتويج إقليمياً وعالمياً.