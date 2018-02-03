الكاراتيه حضور واثق وصراع مبكر للوصول إلى منصات التتويج

تسجّل رياضة الكاراتيه حضورها الأول وللمرّة الأولى على صعيد الدورة، في صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الحزانة، حيث كشفت القرعة الخاصة بها تواجداً قوياً لسيدات العرب، حيث يخوض منافساتها كلّ من أندية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين إلى جانب شقيقاتها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والعراق.

الكاتا الفردي

ووضعت القرعة التي أقيمت ضمن منافسات اللعبة «الكاتا الفردي» التي تقام في افتتاحية منافسات الدورة، كلاً من اللاعبة ايسل خطّاب، من نادي النيبوكان الأردني في مواجهة مع نظيرتها اللاعبة منال الزيد من نادي دوجو الصالة الحيوية السعودي، فيما تأهلت اللاعبة في خليفة عبر نظام الـ«باي» الذي يؤهل اللاعبات أو الفرق بشكل مباشر إلى الأدوار المتقدمة دون تنافس للدور النصف نهائي مباشرة، كما أسفرت قرعة الفئة نفسها عن منافسة بين اللاعبة روزة يونس، من نادي البيشمركة العراقي، واللاعبة سلامة العكراوي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

الكاتا الجماعي

وعلى صعيد منافسات «الكاتا الجماعي» وزن تحت 50 كغ، أسفرت القرعة عن مواجهة إماراتية سعودية بين كلّ من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي دوجو الصالة الحيوية، فيما يلتقي نادي البيشمركة العراقي، مع نادي النصر الإماراتي، وعلى صعيد النزالات «كوميتيه» وضعت القرعة كلاً من اللاعبة ايسل خطاب، من النيبوكان الأردني، في نزال مع اللاعبة البحرينية في خليفة من أكاديمية البحرين، في وقت أهل نظام «باي» كلاً من السعودية منيرة الرويتع لاعبة الدوجو الصالة الحيوية، واللاعبة الإماراتية حوراء محمد عباس، والعراقية شارة فائف، لاعبة البيشمركة العراقي، إلى دور ما قبل النهائي في المنافسة بشكل مباشر.

تحت 55 كغ

وكشفت قرعة فئة المنافسة وزن تحت 55 كغ، عن مواجهة بين اللاعبة فاطمة الشوابكة، نادي النيبوكان الأردني، ونظيرتها آمنة دفتردار لاعبة السعودي الصالة الحيوية، في وقت أهل نظام «باي» المصرية ياسمين حمدي، لاعبة نادي البنك الأهلي، إلى جانب ذلك أسفرت قرعة وزن تحت 61 كغ، عن منافسة بين الأردنية هدى جبر من نادي النيبوكان، واللاعبة أمجاد العمري، الصالة الحيوية السعودي، فيما تلتقي اللاعبة المصرية نريمان محمد، نادي البنك الأهلي، مع اللاعبة ليزان فائق، من نادي البيشمركة العراقي.

68 كغ

وضمن منافسات وزن تحت 68 كغ، شهدت القرعة مواجهة بين لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة أمينة جعفري، ونظيرتها السعودية غاية الخالد، لاعبة الصالة الحيوية، فيما وضعت قرعة وزن فوق 68 كغ، اللاعبتين شعاع مسعود، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وسارة العامر، لاعبة النصر، وجهاً لوجه في لقاء إماراتي بحت، كما أسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين المصرية ندا خالد، من نادي البنك الأهلي، مع نظيرتها السعودية بدور السدحان، لاعبة الصالة الحيوية.

القتال الجماعي

وعلى صعيد منافسات القتال الجماعي، سيلتقي كلّ من سيدات الإمارات، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مع مواطناتهنّ لاعبات نادي النصر، فيما أهّل نظام «باي» لاعبات نادي البنك الأهلي المصري إلى الدور ما قبل النهائي، كما وضعت القرعة كلاً من سيدات السعودية الصالة الحيوية في مواجهة قوية مع نادي النيبوكان الأردني، في وقت كان الحظ حليف سيدات العراق الذي اختارهنّ نظام الباي للصعود مباشرة لمواجهة نصف نهائية على لقب الفئة.