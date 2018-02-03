ألعاب السلة والكاراتيه والمبارزة تدشن «عربية الأندية»

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تدشن ثلاث ألعاب اليوم فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات حيث كشفت القرعة الأولى والخاصة بمنافسات كرة السلة والكاراتيه والمبارزة، التي أقيمت أول من امس في إمارة الشارقة، عن وضع سيدات العرب أمام تحديات مبكرة لأجل حصد الألقاب.

قرعة السلة

وأسفرت نتائج قرعة كرة السلّة، عن مواجهات من العيار الثقيل تجمع بين سبعة أندية من سبع دول عربية تتنافس على نيل اللقب، حيث يخوض البلد المستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، مشوار التحدي الذي يجمعه مع أشقائه المملكتين السعودية والأردنية، وجمهورية مصر العربية، وكلّ من الصومال، ومملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت، الذين يسعون إلى تنافس كبير لنيل اللقب.

سفير الإمارات

ويخوض سفير البلد المضيف، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونظيره نادي جدة يونايتد مواجهة محتدمة في افتتاح المنافسات التي تنطلق اليوم في صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فيما يستقبل ممثل المملكة الأردنية الهاشمية نادي شباب الفحيص نظيره الصومالي نادي مقديشو الذي يبحث عن حضور قوي في الدورة، يليه لقاء يجمع بين سيدات نادي الفتاة الكويتي ونظيراتهن من نادي سبورتينغ المصري في موقعة نسوية من العيار الثقيل.

جدة والفتاة

ووضعت القرعة كلّاً من نادي جدة يونايتد في ظهوره الأول في الدورة أمام تطلعات نادي فتاة الكويت في ثاني أيام المنافسات، الأحد 4 فبراير، الذي يشهد نزالات قوية على نيل اللقب بين كلّ من نادي المواهب البحريني الذي يلاقي فريق مقديشو الصومالي، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي يستعدّ لمواجه الخصم العنيد شباب الفحيص الأردني.

مصر والأردن

ويشهد ثالث أيام المنافسات، الإثنين 5 فبراير، مواجهة كبيرة تجمع ما بين خصمين لدودين نادي سبورتينغ المصري، وممثل الأردن نادي شباب الفحيص، فيما يخوض الشارقة الرياضي تنافساً شرساً مع نادي مقديشو الصومالي، ليواجه نادي جدة يونايتد بدوره فريق المواهب البحريني في ختام منافسات اليوم.

نزال صعب

ويشهد يوم الأربعاء 7 فبراير، تحديات قوية تجمع كلّاً من نادي الفتاة الكويتي مع نظيره المواهب البحريني، يعقبها نزال محتدم حيث يستضيف نادي شباب الفحيص نظيره السعودي جدة يونايتد، ليقابل نادي مقديشو الصومالي، سيدات مصر نادي سبورتينغ المصري في مواجهة كسر العظم.

أدوار حاسمة

ويستضيف خامس أيام المنافسات، الخميس 8 فبراير، مواجهات مصيرية تحدد مواقع الفرق المتأهلة إلى أدوار الحسم، حيث يتلاقى كلّ من فريقي نادي جدة يونايتد مع نادي مقديشو الصومالي، بينما يخوض نادي الشارقة الرياضي للمرأة معركة الصعود نحو الدور النهائي مع نادي الفتاة الكويتي الذي يسعى للحفاظ على مكانته في المنافسات، ليواجه بعدها نادي المواهب البحريني سلّة مصر، نادي سبورتينغ اللذين يستعدان بدورهما وبقوة للصعود. قمة التصنيف

وعلى صعيد سادس الأيام، الجمعة 9 فبراير، وضعت القرعة كلّاً من نادي الفتاة الكويتي، في مواجهة مع العنيد الذي يبحث عن قمة التصنيف نادي الفحيص الأردني، بينما يخوض كلّ من سبورتينغ مصر منافسة مع نظيره نادي جدة يونايتد للمضي قدماً في المنافسات، يعقبه تنافس يجمع كلّاً من الإماراتي الشارقة الرياضي مع سيدات المواهب البحريني في لقاء الرعب.





اهتمام

تمثيل عربي جامع

شهدت قرعة الألعاب اهتماماً إدارياً كبيراً بحضور ممثلين رسميين عن كلّ من الاتحادات العربية للعبة، وممثلين عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وجامعة الدول العربية، ومديري الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب طواقم تدريبية وتحكيمية ولاعبات من الدول العربية المشاركة في الألعاب الثلاث.

سلاح

«سجايا» تستضيف مواجهات المبارزة

يتنافس على صعيد لعبة المبارزة في صالة سجايا فتيات الشارقة، كلّ من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، إذ يشهد اليوم منافسات الفردي «سلاح الشيش والآيبيه»، فيما يشهد يوم غد الأحد، مواجهات الفرق سلاح الشيش والايبيه، التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، لتنتهي المنافسات ضمن كلّ فئة بتتويج الفائزين في اليوم ذاته.

وكانت اللجنة الفنية المشرفة على قرعة المبارزة قد أشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء اللاعبات المشاركات بعد الانتهاء من وضع الجداول النهائية الخاصة بالمنافسة، وترتيب اللاعبات ضمن مجموعات المواجهة على صعيد جميع المنافسات التي تشهدها اللعبة.

نزالات

الأحد المقبل نهائيات الكاراتيه

أعلنت اللجنة الفنية المشرفة على القرعة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن موعد المواجهات النهائية لمنافسات الكاراتيه الذي يصادف يوم غد الأحد، حيث سيشهد نزالات نهائية لكل من فئات كاتا جماعي، وكوميتيه جماعي، وحفل التتويج لجميع الفئات.

حظوظ

بداية صعبة لمقديشو

يستهل نادي مقديشو الصومالي مشواره في البطولة وضمن مباريات كرة السلة بمواجهة صعبة مع نادي الفتاة الكويتي، فيما يتطلع الفحيص الأردني للحسم الأخير بعد الافتتاح اليوم، بينما يسعى ممثل البلد المضيف لانتزاع اللقب الغالي في موقعة تحديد المصير تجمعه مع عنيد آخر نادي سبورتينغ المصري الذي يتطلع بدوره إلى الوصول إلى المباراة النهائية الاثنين 12 فبراير الجاري.