منصور بن محمد يتوّج أبطال «الرجل الحديدي»

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس، الفائزين في النسخة الثالثة من بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، وهي إحدى مراحل بطولة التاج الثلاثي للترايثلون، وذلك على شاطئ أم سقيم بدبي.

وتقدم المشاركين -الذين تجاوز عددهم 2300 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات- الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

كما حضر منافسات البطولة وشارك في التتويج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وأحمد الحاج مدير البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أبطال الترايثلون من مختلف دول العالم، تنافسوا على مسافة إجمالية بلغت 113 كلم في ثلاث مسابقات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري.

سموه يتابع جانباً من المنافسات

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم ميدالية المشاركة إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تقديراً لجهوده في نشر وتطوير الرياضة عموماً ورياضة الترايثلون بشكل خاص في المنطقة، وحيّاه على جهوده التي بذلها في السباق ومساهمته في تعزيز مكانة الترايثلون على مستوى الشرق الأوسط.

وتوج سموه البريطاني أليستر براونلي بالميدالية الذهبية لحصوله على المركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:35:30 ساعات ليضيفها إلى ذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو 2016.

وسلم سموه الميدالية الفضية إلى سفين ريدرر لحصوله على المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:42:05 ساعات وجاء رودي وايلد في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:42:42 ساعات.

وفي فئة السيدات فازت الألمانية أنا هوج بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:00:25 ساعات، بينما جاءت ساره لويس في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:05:19 ساعات في حين حلت هولي لورنس في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:07:36 ساعات.

وتابع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من المنافسات وتجول في أروقة قرية الطواف التي ضمت أجنحة للشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للبطولة ومنطقة خدمات للجمهور.. وتوقف سموه عند جناح طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يضم ألعاباً تفاعلية توضح أهمية ممارسة رياضة الدراجات الهوائية ومطبوعات عن النسخة الخامسة من الطواف التي ستنطلق منافساتها خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري بمشاركة 16 فريقاً عالمياً.

واستمع سموه إلى شرح قدمه سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة للطواف عن التطور الذي شهده طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية والمكانة العالمية المرموقة التي بلغها حتى أصبح ملتقى للنجوم وأبطال العالم في الدراجات الهوائية، إلى جانب دوره في نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في أوساط المجتمع والتعريف بالتطور العمراني والحضاري والسياحة الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.

سموه يتحدث مع سعيد حارب وأحمد الحاج

حركة كثيفة

وشهدت قرية البطولة حركة كثيفة منذ الساعات الأولى من الصباح وتجمع المشاركون للتسجيل ثم انطلقت المنافسات بفعالية السباحة في الساعة السابعة صباحا من الواجهة المائية لفندق شاطئ جميرا، حيث تنافسوا لمسافة 1900 متر تلاها سباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا انطلاقا من موقع قرية البطولة مرورا بشارع أم سقيم وصولا إلى مضمار القدرة في منطقة محمية المرموم على طريق منتجع باب الشمس لمسافة 45 كيلومترا ثم عاد المتنافسون بنفس الطريق إلى القرية واختتمت المنافسات بالجري لمسافة 21 كيلومترا و100 متر على امتداد ممشى جميرا في أجواء حماسية وتشجيع كبير من المشاهدين الذين اصطفوا على جانب الطريق من عشاق الرياضة ومن عائلات المشاركين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وساهمت لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي بجانب كبير في التنظيم، حيث شهدت البطولة تعاون جميع الجهات الحكومية مع مجلس دبي الرياضي من أجل إنجاح تنظيم البطولة.

سباق الدراجات تميز بالإثارة

تأمين

فقد وفرت شرطة دبي العديد من كوادرها للمشاركة في تأمين سير الرياضيين في البطولة على الطرقات من خلال لجنة تأمين الفعاليات وكذلك في منطقة قرية البطولة، بينما قدمت هيئة الطرق والمواصلات دعما كبيرا للبطولة في مجال تخصصها، كما قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف العديد من سيارات الإسعاف الحديثة المجهزة بالكوادر المتخصصة لتوفير الدعم للمشاركين عند الحاجة.

كما وفرت هيئة الصحة بدبي الدعم الطبي للمشاركين، وساهمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في تأمين الفعالية، وساهمت بلدية دبي في إنجاح البطولة وقامت العديد من الشركات الوطنية الخاصة بتقديم الدعم كل في مجال تخصصه بما يساهم في نجاح تنظيم البطولة وتوفير سبل النجاح والتألق للمشاركين فيها.

احتفاء

شعار «عام زايد» في سماء القرية

تزينت قرية البطولة ومناطق المنافسات بشعار «عام زايد» وذلك لكون البطولة تقام في مطلع عام زايد، وتزينت بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. كما ارتفع في سماء المنطقة بالون ضخم حمل شعار «عام زايد» من جهة ومن الجهة الثانية وسم #شكرا_محمد_بن_زايد.دبي ـ البيان الرياضي

صور

معالم دبي تزين ميدالية الأبطال

أنجز مجلس دبي الرياضي ميدالية مميزة للفائزين في البطولة حملت صورة أحدث المعالم السياحية في إمارة دبي وهو برواز دبي الذي تم إطلاقه مطلع هذا العام ونفذته بلدية دبي. وتضمنت الميدالية في وسط البرواز صورة لأهم المعالم الحديثة والقديمة في دبي. ونالت الفكرة إعجاب الأبطال، حيث قال البريطاني أليستر براونلي إن الميدالية ستخلد ذكرى زيارته الأولى للمدينة الساحرة.دبي ـ البيان الرياضي

تألق

براونلي: التحضير الجيد سرّ النجاح

أكد البريطاني أليستر براونلي بطل سباق الرجل الحديدي أنه استمتع بقضاء وقت جيد في دبي التي يزورها للمرة الأولى، وقال: قمت بتحضيرات مكثفة لمدة 6 أسابيع واستعنت بخبرتي لتوزيع جهودي على مراحل السباق والفوز في النهاية بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في دبي. وأضاف: واجهت صعوبة في مرحلة الجري، ولكن النجاح حالفني بفضل الاستعدادات الجيدة.دبي - البيان الرياضي

أجواء

خدمات عديدة للجمهور

استمتع الجمهور بالأجواء الحماسية والمنافسات القوية في الطقس الرائع الذي تتمتع به دبي وبالخدمات العديدة التي وفرتها قرية البطولة التي عرض فيها أحدث معدات ممارسة رياضة الترايثلون والملابس الرياضية والمكملات الغذائية، إضافة إلى منطقة المطاعم ومن بينها سيارات الطعام التي انتشرت في دبي بشكل كبير وضمت أيضاً العديد من المرافق المخصصة لتسجيل الرياضيين.دبي - البيان الرياضي