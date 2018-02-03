ناشئونا يحصدون لقب «الأمم» بدولية الشارقة لقفز الحواجز

يسدل الستار اليوم على بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز، التي امتدت على مدار أربعة أيام احتضنها نادي الشارقة للفروسية والسباق على أرض الصالة الرياضية والميدان الخارجي، وشهدت مشاركة 400 جواد من 37 دولة خليجية وعربية وأجنبية، تنافسوا على مدار 24 شوطاً للفوز بنصيب من مجمل جوائزها التي وصلت إلى مليونين وثلاثمئة وخمسين ألف درهم، هذا إلى جانب التأهل لبطولة العالم 2018.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة 5 أشواط لمختلف الفئات والنجمات والأعمار ويبرز للواجهة شوطي فئة الخمس نجوم وخاصة السابع الرئيسي والأغلى على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، كما تتواصل منافسات فئة النجمتين بشوطين والأهم الشوط السادس والرئيس وهو شوط الجائزة الكبرى لفئة النجمتين، ويتضمن برنامج منافسات اليوم شوط لفئة الأعمار الصغيرة.

تألق فرسان الإمارات

وكانت منافسات البطولة قد شهدت في يومها الثاني أول من أمس 8 أشواط لمختلف الأعمار والنجمات، وأقيمت على ميدان الصالة المغطاة منافسة كأس الأمم للفرسان الناشئين (الجونيورز) (14 ـ 18 سنة) برعاية إسطبلات الشراع، وجاءت بمواصفات الجولتين بحواجز (120) سم، وشارك فيها 21 فارساً عبر ستة فرق من الإمارات، والسعودية، ومصر، والأردن، وبريطانيا وفلسطين، وتوّج فرسان الإمارات والمكوّن من الفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس «برازوريا دو سيملي»، محمد سلطان اليحيائي بالفرس «فانيتا»، سلطان ماجد العواني بالفرس «كاروداس زد» والفارس علي حمد الكربي بالفرس «بالوسنتا»، باللقب بعدما تغلب على الفريق السعودي الحائز على المركز الثاني بفارق الزمن في جولة التمايز التي جرت بين فرسان الفريقين لحسم مركز الصدارة بعد تعادل نتائجهما في جولتي المنافسة، وحاز فرسان الفريق المصري على جائزة المركز الثالث، وفرسان الفريق الأردني على جائزة المركز الرابع.

الحضور الكبير

شهد منافسة كأس الأمم للناشئين على ميدان الصالة المغطاة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وجون روش رئيس قسم قفز الحواجز بالاتحاد الدولي للفروسية، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير نادي الشارقة، وباتريك عون الرئيس التنفيذي لشركة لونجين، وعمران العويس ممثل إسطبلات الشراع والعديد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية.

وحجز الفارس محمد غانم الهاجري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا» بطاقة التأهل الأولى للمشاركة في شوط الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، ويقام على كأس لونجين مساء اليوم، وجاء فوز الهاجري بالمركز الأول في المنافسة التأهيلية التي أقيمت على الميدان الرملي الخارجي في ثاني أيام البطولة برعاية شركة كفالور، وبمواصفات المرحلتين بحواجز (140) سم، وتقدمهم الفارس الهاجري على منصة التتويج بعد إتمام المرحلة الثانية في زمن بلغ (27.68) ثانية، وحل ثانياً الإيطالي ناتال شيوداني بالفرس «كليونا دو بوا» بزمن (27.75) ثانية، وإلى البرازيل ذهبت جائزة المركز الثالث ونالها الفارس لويس فيليب بالجواد «شاكيتو».

5 نجوم

وأحرز الفارس السعودي الشاب خالد المبطى بالفرس «دونا إفيتا» فوزاً جديداً بنكهة خاصة، في افتتاحية الأشواط من فئة الخمس نجوم وللمرة الأولى عربياً وشرق أوسطياً تجري وقائعها على ميدان مغطى، وجاء فوز المبطي في بحواجز (145) سم برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، نجح الفارس المبطى في إكمال مرحلته الثانية في زمن سريع بلغ (23.92) ثانية، وجائزة المركز الثاني للبلجيكية سيلين شونبرودت بالفرس «فينوس دو لايير» بزمن (26.33) ثانية، والثالث الإيطالي ناتال شيوداني بالجواد «برشلونة» والزمن بلغ (26.56) ثانية. قام بتتويج الفائزين محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي راعي فعاليات الشوط.

بينما على الميدان الخارجي جرت وقائع الشوط الثامن للفرسان من فئة الشباب (18 - 21 سنة) من مرحلتين على حواجز ارتفاعها (130) سم برعاية إسطبلات الشراع، 4 فرسان فقط نجحوا في إكمال المرحلة الثانية دون خطأ، وتقدمهم الفارس السوري قتيبة الدوغلي بالجواد «غوتشي تيم سبيرت»، والثاني للسعودي صالح عميره بالجواد «كازانوفا» والمركز الثالث للفارس السوري عماد غريب بالجواد «كواترو 3».

نجمتان

تواصلت المنافسات في اليوم الثالث للبطولة أمس، وأقيم شوط من جولة واحدة ضمن بطولة النجمتين برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحواجز (140) سم، وتصدرها الفارس السعودي سعد العجمي بالجواد «فيسي آر» وتوّج بجائزة المركز الأول بزمن (62.64) ثانية، وثانياً السوري شادي غريب بالجواد «تايوان دي لاندي» بزمن (65.83) ثانية والثالث الفارسة السويدية إفلينا توفيك بالفرس «بيزي» (66.42) ثانية.