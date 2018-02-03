سباق بطولة الإمارات للقدرة في الوثبة اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم، سباق بطولة الإمارات «الدولي» للقدرة، المصنف نجمتين، لمسافة 120 كلم بمشاركة كبيرة من قبل الفرسان والفارسات، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي والذي يحظى باهتمام كبير.

4 سيارات

وخصصت قرية الإمارات العالمية للقدرة 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكملت إعدادها وترتيباتها الخاصة بتنظيم السباق وأعلنت القرية عن تقسيم السباق إلى 4 مراحل بمسافات متفاوتة، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم ليتم بعدها تحديد أصحاب المراكز الأولى حسب نتائج المراحل الأربع من السباق مع التتويج في الختام.

شروط السباق

وأنجزت الجهة المنظمة الخطوات الأولى لبدء السباق بنجاح والمتمثلة في إكمال إجراءات التسجيل للخيول المشاركة والتأكد من توفر الشروط المطلوبة والمواصفات الموضوعة، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلوغراما.

ووضعت قرية الإمارات العالمية للقدرة عددا من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، ومنها عدم وخز الحصان الذي حددت اللجنة عقوبته بإبعاد الفارس من السباق، مع عدم استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، وقررت استعانة الفارس بعدد 5 مساعدين كحد أقصى في منطقة التبريد وأماكن الاستراحة خلال مسار السباق ونقاط المياه وعند خط النهاية، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، وأيضا قررت اللجنة إبعاد أي حصان يرفض الفحص الطبي أو يشكل خطراً على الجهاز الطبي من السباق وغيرها من الضوابط المتعارف عليها.

إكمال الترتيبات

من جانبه، قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن كافة الترتيبات اكتملت لإقامة السباق مع بذل مجهود كبير تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكدا حرصهم على أن يأتي السباق بصورة رائعة، مشيراً إلى أن النجاحات السابقة لسباقات القدرة منحت الجميع دافعا كبيرا لتقديم الأفضل، خاصة أن السباقات تميزت بمتابعة كبيرة والتزام تام بالضوابط.