بطولة الرجل الحديدي الثالثة تنطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، منافسات النسخة الثالثة من بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات.

وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كم والجري لمسافة 21.1 كم على امتداد الشاطئ، وقد تم تشييد قرية البطولة على شاطئ أم سقيم خلف حديقة أم سقيم والتي تتضمن منطقة لكبار الشخصيات وأخرى لجلوس الجمهور لمتابعة خروج المشاركين من الماء و بدء منافسات الدراجات الهوائية في منطقة محمية المرموم للمرة الأولى ثم انتهائها وبدء الجري، وأخيراً نقطة النهاية ومنصة التتويج، كما تتضمن منطقة الخدمات للجمهور والمشاركين وتضم محلات ومناطق العلاج وخدمات الدعم لجميع المشاركين.

استعدادات

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لتنظيم البطولة بالشكل الذي يتناسب مع رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد للبطولة واسم إمارة دبي، والمكانة العالمية المميزة التي تحتلها البطولة، بالإضافة لكونها أولى جولات «بطولة ناصر بن حمد للتاج الثلاثي»، التي تضم أيضاً بطولة العالم وبطولة البحرين، حيث تم في مؤتمر صحافي، الكشف عن تفاصيل البطولة وتقديم نخبة المشاركين في المنافسات الذين يتقدمهم البريطاني أليستر براونلي الفائز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو 2016، وتحدث في المؤتمر عبدالملك جاني أمين سر جمعية الإمارات للترايثلون وعبر عن سعادته بتنظيم مثل هذا الحدث الكبير في دولة الإمارات وخلال عام زايد الذي تحتفل به الدولة جميعًا، وهو الأمر الذي يؤكد انتشار هذه الرياضة في أوساط شبابنا وتوفر الإمكانيات التنظيمية التي تتطلبها بطولات مثل هذا المستوى، وأكد ثقته في قدرات اللجنة المنظمة على توفير جميع أسباب النجاح للبطولة.

منافسة قوية متوقعة في بطولة الرجل الحديدي بدبي | البيان

تنظيم

وبدوره، رحب أحمد الحاج مدير البطولة بنخبة الرياضيين المشاركين في النسخة الثالثة من البطولة، وقال: نتشرف بتنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، التي يتصادف تنظيمها هذا العام مع «عام زايد» الذي نحتفل به في دولة الإمارات العربية المتحدة، وننقل معانيه النبيلة ورسالته إلى كل العالم، هذه البطولة الأقوى من نوعها تحمل كل عوامل النجاح والتميز كونها تجمع بين اسم دبي و اسم «آيرون مان»، فاسم دبي يعني جمال المكان وروعة التنظيم وحسن الضيافة، و «آيرون مان» يعني حضور أهم الأبطال العالميين في الترايثلون من مختلف دول العالم، للتنافس على لقب البطولة، أو حتى مجرد نيل شرف المشاركة فيها.

نجاح

قال أحمد الحاج مدير بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان»، أن النسخة الماضية حققت نجاحاً كبيراً، ولمسنا تزايد الرغبة لدى العائلات لممارسة أطفالهم وبناتهم لهذه الرياضة، ونتوجه بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لتنظيمه المنافسات ، كما نتمنى التوفيق للمشاركين، في البطولة التي تعد من أهم بطولات الترايثلون والمحطة الأولى في سلسلة التاج الثلاثي.

قرية البطولة تروّج الطواف الدولي

تستضيف قرية البطولة، التي أقيمت على شاطئ أم سقيم، الجناح الترويجي لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقدم لزائري القرية كافة المعلومات عن النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، كما تتاح الفرصة للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات، للمشاركة في ألعاب المحاكاة الترويجية للطواف، التي يتم فيها اختبار اللياقة وتجربة متعة قيادة الدراجات الهوائية، وتسجيل بيانات الأداء لكل متفرج، بالإضافة إلى توزيع الهدايا القيمة من جوائز مالية ومقتنيات الطواف التذكارية على المشاركين في الفعاليات وزوار الجناح، ويتم أيضاً تقديم شرح مفصل وتوزع المطبوعات التي تتضمن معلومات عن الطواف وأهميته، كما يتم عرض أفلام ترويجية، تشرح مراحل الطواف والفرق المشاركة في النسخة الخامسة من الطواف.

بطولة للأطفال والبنات

تم عصر يوم أمس، تنظيم منافسات بطولتي أيرون كيدز وأيرون غيرلز، المخصصتين للأطفال والفتيات، التي تتضمن منافسات مصممة خصيصاً لهذه الفئة العمرية، كي تسهم في تعريفهم برياضة الترايثلون وفوائدها، وتضعهم في بداية الطريق لممارستها على مستويات أكبر مستقبلاً، وهو الأمر الذي يؤكد انتشار ثقافة ممارسة رياضة الترايثلون في الدولة بين كافة أوساط المجتمع.

شاطئ جميرا نقطة التجمّع

يبدأ المشاركون تجمعهم في قرية البطولة بالقرب من شاطئ الجميرا في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم الجمعة 2 فبراير على أن تكون الانطلاقة في السابعة صباحاً بمسابقة السباحة لمسافة 1900 متر من داخل الشاطئ الداخلي في فندق شاطئ جميرا تليها قيادة الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً انطلاقاً من موقع قرية البطولة مروراً بشارع أم سقيم، وصولاً إلى مضمار القدرة بمنطقة محمية المرموم الطبيعية على طريق منتجع باب الشمس، لمسافة 45 كم ثم العودة بنفس الطريق إلى القرية على شاطئ أم سقيم، وتختتم المنافسات بالجري لمسافة 21 كم و100 متر ليتم تحديد الفائزين حسب وصولهم إلى خط النهاية في قرية الحدث وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الجنسين.