النسخة الرابعة أولمبياد من تسع ألعاب

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

عتبر النسخة الرابعة، أقرب للأولمبياد الرياضي العربي النسائي المصغر، لأنها تضم تسع ألعاب في ضيافة 10 منشآت رياضية حديثة، حيث خصصت اللجنة المنظمة العليا للحدث، مرافق ومنشآت رياضية مجهزة بالكامل بأحدث الوسائل الرياضية العالمية، لاستضافة فعاليات المنافسات، لتكون مرضية لجميع الدول المشاركة.

10 منشآت رياضية جديدة

• الصالات الرياضية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

• نادي الشارقة الرياضي – سمنان الطائرة

• صالة نادي الذيد الرياضي.

• كلية التقنية العليا

• مؤسسة سجايا فتيات الشارقة

• نادي الثقة للمعاقين فعاليات ألعاب القوى

• نادي الشارقة للفروسية منافسات الفروسية

• نادي الشارقة الرياضي – الحزانة

• جامعة الشارقة

• مدرسة المنار

تنافس أردني

ممثلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية، يخوض كلّ من نادي شباب الفحيص، غمار منافسات كرة السلة، بينما ينافس نادي مؤتة في مباريات كرة الطاولة، ونادي الجواد للفروسية، ونادي النيبوكان الكاراتيه

مشاركة مصرية

يمثل جمهورية مصر العربية كلّ من نادي سبورتينغ الإسكندرية، ضمن منافسات كرة السلة، ونادي الفروسية المصري، منافسات الفروسية، ونادي سبورتينغ الرياضي، منافسات المبارزة، نادي بورفؤاد جولات ألعاب القوى، ونادي البنك الأهلي في منافسات الكاراتيه.

أندية كويتية

تشارك دولة الكويت بناديين يتنافسان ضمن ست ألعاب خلال المنافسات، حيث يخوض نادي الفتاة الرياضي، تحديات الألعاب كرة السلة والطائرة والطاولة، وألعاب القوى والكاراتيه، بينما يسعى نادي الاتحاد الكويتي للرماية، للظفر بلقب منافسات الرماية.

حضور عراقي

يخوض عن جمهورية العراق، كلّ من نادي الرماية العراقي، ضمن منافسات الرماية، ونادي البيشمركة الرياضي، على صعيد منافسات ألعاب القوى والكاراتيه، فيما يخوض فريق نادي فاطمة للقوس والسهم، فعاليات القوس والسهم.

تميز مغربي

يمثل المملكة المغربية في الحدث، كلّ من نادي الدفاع الحسني الحديدي، الذي يخوض منافسات كرة الطاولة، فيما يسعى نادي زناتة الشلالات، لانتزاع لقب كرة الطاولة، يرافقه أندية التحدي للرماية في منافسات الرماية، والتحدي المراكشي في منافسات الكاراتيه.

ممثل لبنان

يخوض ممثّل الجمهورية اللبنانية في الدورة، نادي الندوة القماطية، منافسات كرة الطاولة، بينما يمثّل الجمهورية الصومالية فريق نادي مقديشو، ضمن منافسات كرة السلة، ونادي مستشفى إيمان الرياضي في ألعاب القوى. في وقت تخوض فيه ليبيا منافسات الدورة، من خلال نادي الاتحاد الرياضي النسائي، الذي يخوض منافسات كلّ من ألعاب كرة الطاولة، ألعاب القوى، والكاراتيه.

تفاعل بحريني

يمثل مملكة البحرين في المنافسات كلّ من نادي مواهب وزارة شؤون الشباب والرياضة، ضمن منافسات كرة السلة، ونادي المحرق في الطائرة، ونادي البحرين، منافسات كرة الطاولة، ونادي البحرين تحديات الرماية، إلى جانب نادي الحالة الرياضي للمبارزة، ونادي البسيتين في ألعاب القوى، ونادي أكاديمية البحرين للكاراتيه، في منافسات الكاراتيه، ونادي البحرين للقوس والسهم، في تحديات القوس والسهم.

وجود جزائري

وينافس ممثلاً عن الجمهورية الجزائرية، كلّ من نادي الجمعية الرياضية للأمن الوطني، ضمن منافسات الرماية، والمبارزة، إلى جانب نادي مولودية العاصمة، الذي يخوض غمار جولات المبارزة. ويمثل جيبوتي في الدورة، نادي جامعة جيبوتي، الذي يتطلع لنيل لقب منافسات كرة الطاولة.

دولة الإمارات: 9

البحرين: 8

الكويت: 6

السعودية: 5

الأردن: 4

عمان:: 3

مصر: 5

العراق: 4

المغرب: 4

لبنان: 1

الجزائر: 4

جيبوتي: 1

الصومال: 2

ليبيا: 3

السودان: 1

فلسطين: 3