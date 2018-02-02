«عربية 2018» أحلام الفتيات على بساط الشارقة

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، يستضيف مسرح المجاز في الشارقة، حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تعتبر أولمبياد نسائياً عربياً، بمشاركة 68 فريقاً من 16 دولة عربية، يتنافسون في تسع ألعاب.

قيادات عربية

ويعتبر حفل الافتتاح اليوم، بمثابة برلمان رياضي عربي متكامل، يضم نخبة من القيادات الرياضية العربية، في مقدمهم كل من: الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وصاحبة السمو الملكي، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود مدير عام تطوير الاقتصاد الرياضي، ومعالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، والشيخة حياة آل خليفة رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة بالدورة العربية، والمهندس شريف العريان الأمين العام في اللجنة الأولمبية المصرية في جمهورية مصر العربية، وسعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبطلة العالم في لعبة الاسكواش نور الشربيني، وعدد من الشخصيات الرسمية من داخل الدولة وخارجها.

تنافس شريف

وتخوض الأندية العربية الوافدة للدورة، منافسات الحدث الرياضي، وعيون لاعباتها على الألقاب، حيث تشارك المملكة العربية السعودية بخمسة فرق رياضية، تنافس على ألقاب خمس ألعاب، حيث يسعى فريق جدة يونايتد للظفر بلقب منافسات كرة السلّة، فيما ينافس فريق نادي جدة الأخضر، ضمن فعاليات كرة الطاولة، في وقت يسعى فريق نادي أكاديمية الاتحاد السعودي، لانتزاع لقب منافسات المبارزة، ويخوض فريق نادي جامعة الأميرة نورة منافسات ألعاب القوى، بينما يمثل المملكة على صعيد لعبة الكاراتيه لأول مرة في الدورة، فريق الصالة الحيوي.

سفراء الإمارات

وسفراء عن البلد المستضيف، دولة الإمارات، يخوض كلّ من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، غمار كلّ الألعاب المطروحة في منافسات الدورة، إلى جانب كلّ من نادي الوصل الرياضي، الذي ينافس على لقب كرة الطائرة، فيما يخوض نادي بني ياس غمار منافسات المبارزة، ونادي النصر الرياضي تحديات الكاراتيه، إلى جانب نادي العين الرياضي الذي يتطلع للفوز بجولات القوس والسهم.

تحدٍ فلسطيني

وتشارك دولة فلسطين، ممثلة بنادي القدس الرياضي، الذي يخوض منافسات الفروسية، ونادي أكاديمية الاستقلال، الذي يستعد لمنافسات ألعاب القوى، ونادي بيت المقدس، الذي يخوض غمار منافسات الكاراتيه، ويمثل سلطنة عُمان، كلّ من نادي صحار، الذي ينافس على لقب الكرة الطائرة، ونادي قريات، الذي يخوض غمار منافسات الرماية، بينما يسعى نادي رياضات القوى العُماني، لانتزاع حضور قوي في منافسات ألعاب القوى.

تحضيرات مبكرة

وقالت ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «تستلهم المؤسسة، وفي جميع الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها، رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعو دوماً إلى الاهتمام بالمرأة، وتوفير كل ما يلزم من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي النسوي على صعيد المنطقة الخليجية والعربية على حد سواء، وها هي في نسختها الرابعة، تؤكد الدورة على أنها منصة رياضية، تخدم تطلعات الرياضيات العربيات، وتهدف إلى تحقيق أحلام اللاعبات العربيات اللاتي حضرن إلى أرض الشارقة للتنافس الحرّ مع نظيراتهن وشقيقاتهن».

رعاية مستمرة

وأضافت النقبي: «إن الرعاية المستمرة والدعم الكبير الذي تقدمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، للمؤسسة ولرياضة المرأة بشكل عام، لهما بالغ الأثر في تعزيز الواقع الرياضي النسوي للمرأة العربية، فسموها لم تألُ جهداً في إتاحة الفرصة لنا للارتقاء بمستويات الدورة الفنية، وها نحن الآن نقطف ثمار الجهود التي بذلها الجميع، حيث نشهد إقبالاً كبيراً من الدول العربية، بممثليها الذين وفدوا إلى أرض الشارقة للمشاركة بالحدث، وهذا أمر يبشر بمنافسات تليق بسمعة إمارة الشارقة، ورياضة المرأة الإماراتية ككل».

واقع رياضي

وتابعت النقبي: «خلال السنوات الماضية، عكست الدورة مثالاً رفيع المستوى عن واقع الرياضة النسوية العربية، وجذبت الأنظار بشكل لافت، نحو قدرات اللاعبات العربيات ضمن ميادين مختلف المنافسات، وتحقيق أرفع الإنجازات، على صعيد رياضات مهمة، استطعن، وعبر بوابة «عربية السيدات»، أن ينتقلن بها إلى محافل رياضية عالمية، وهذا ما يدعونا دوماً لمزيد من البذل، ومواصلة الجهود من أجل ترسيخ حضور الدورة، كمنصة تسهم في تطوير أساسات رياضة المرأة العربية، وترفد اللاعبات بالكثير من الخبرات، ليواصلن مشوارهنّ الرياضي بعزيمة وثقة كبيرة».

رؤية

انطلاقة قوية بمبادرة كريمة

انطلقت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سموالشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حالياً على تدشين نسختها الرابعة اليوم، وتعتبر تحدياً خاصاً للجميع قياساً على النجاحات السابقة التي تحققت.

سجل

أرقام قياسية في 2018

سجّلت الدورة في نسختها الرابعة أرقاماً تخطّت سابقاتها، حيث ارتفع عدد الفرق المشاركة ليصل إلى 68 فريقاً مقارنة بـ51 فريقاً شاركت في دورة العام 2016، كما شهدت الدورة في ذات الوقت زيادة ملحوظة في أعداد اللاعبات والأجهزة الإدارية، حيث بيّنت أرقام دورة العام 2016 حضور ومشاركة 586 لاعبة وإدارياً، ليرتفع العدد إلى أكثر من 1000 لاعبة وإداري العام الحالي 2018.

حفل

مصطفى الآغا يقدم الافتتاح

يقدم الإعلامي مصطفى الآغا على مسرح المجاز في الشارقة اليوم فعاليات حفل افتتاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ويتخلله مجموعة من الفعاليات، والكلمات الرسمية، واستعراض لدخول الفرق المشاركة في الدورة، ورفع أعلام الدول العربية المشاركة، إلى جانب تقديم عروض خاصة للكاراتيه، وتأدية القسم الرياضي لكل من اللاعبات والطواقم الفنية والإدارية.