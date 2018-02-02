9 أشواط في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لقفز الحواجز التي تختتم غداً السبت بمشاركة 400 جواد من 37 دولة خليجية وعربية وأجنبية تتنافس على مدار 24 شوطاً بإجمالي جوائز وصلت إلى مليونين وثلاثمئة وخمسين ألف درهم. وتأتي البطولة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. تشهد الصالة الرياضية والملعب الخارجي بنادي الشارقة للفروسية اليوم 9 أشواط بمختلف الفئات والنجمات والأعمار اعتباراً من التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً.

وتبرز للواجهة اليوم منافسات فئة الخمس نجوم بثلاثة أشواط وستكون البداية بالشوط الثالث وهو شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة - سرعة، والشوط الرابع «شوط لونجين» بجولتين، وتختتم بالشوط الخامس كأس مصرف الشارقة الإسلامي - شوط تحمل وقدرة.

جولة

كما تشهد الساحة الخارجية شوطين بفئة النجمتين والبداية بالشوط الثالث، وهو شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة بجولة واحدة والشوط الرابع وهو شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لجمع النقاط بجولتين، وتشهد الساحة الخارجية 4 أشواط منها شوط للخيول الصغيرة و3 للفئات العمرية، وكانت منافسات وفعاليات البطولة قد انطلقت أول من أمس الأربعاء، في حلتها الجديدة من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم، وشهد انطلاقة البطولة وتابع أداء الفرسان الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي المدير العام للنادي، كما شهدها وقام بتتويج الفائزين ممثلو الجهات الراعية عمران أحمد العويس ممثل إسطبلات الشراع، ومجدي الزعيم ممثل شركة المروان.

خلال تتويج الأردني الباقري بشوط الصغار | البيان

تتويج

على جانب آخر، توّج فريق الإمارات بكأس الأمم لفئة الفرسان الأطفال برعاية إسطبلات الشراع، وهو الحدث الذي تشهده ميادين الفروسية بالإمارات للمرة الأولى ضمن فعاليات الحدث الرئيس في هذه البطولة، بمشاركة أربعة فرق تنافست على اللقب الدولي للفرسان من فئة الأطفال، وهي الإمارات، مصر، الأردن والسعودية وكل فريق من أربعة فرسان، وحاز فريق الإمارات على المركز الأول والمكون من عبد الله المازمي بالجواد «اس اس نجوم»، وهيا الشامسي والفرس «كارلا»، وسيف الكربي بالفرس «المزيونة» وعيسى العويس والجواد «أفيلون»، وحل وصيفاً الفريق المصري بنتيجة (16) نقطة جزاء، ثم الفريق الأردني ثالثاً والسعودي رابعاً.

كما توّج الفارس الأردني يوسف خير الباقري على صهوة الفرس «أميشورا زد» بصدارة الشوط الدولي الافتتاحي لفئة الفرسان الأطفال، برعاية إسطبلات الشراع، وأنهى المرحلة الثانية بزمن (26.40) ثانية، والمركز الثاني عيسى العويس بالجواد «أفيلون» والمركز الثالث للسورية آية حمشو والفرس «شيستر فيلد».

فوز

توّج السعودي خالد هادي بالجواد «بانغيلو» بجائزة المنافسة الدولية للفرسان من فئة الجونيورز برعاية إسطبلات الشراع، والفارس وفاز بالمركز الأول خالد الهادي بزمن (25.65) ثانية، وثانياً الإماراتي محمد الكربي بالفرس «سبرينغ تايم 42» وثالثاً السعودي وليد الغامدي بالفرس «سينيتا».

كما حقق الفارس الإيطالي أندريا سكاكيني بالجواد «ألابا» المركز الأول في البطولة بفئة النجمتين وجاءت افتتاحية بطولة النجمتين بشوط من جولة واحدة، وحقق سكاكيني الزمن (58.15) ثانية، وثانياً الشيخ علي بن عبد الله القاسمي بالفرس «ساغا دو لا روك» بزمن (60.14) ثانية، والدانماركيه تينا لوند المركز الثالث بالفرس «باييس هوتيير» بزمن (60.77) ثانية.

رعاية

من جهته، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن رعايته لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، لفئة خمس نجوم المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2018 في فرنسا. وجاءت رعاية المصرف لهذه البطولة التي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي التي تقام من فئة الخمس نجوم بصالة مغطاة وبمشاركة 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية ودعمه المستمر للفعاليات والنشاطات التي تسهم بتعزيز مكانة إمارة الشارقة في المجالات كافة.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن علاقتنا بنادي الشارقة للفروسية والسباق تتجاوز مفهوم الرعاية إلى الشراكة، وإن رعايتنا لهذه البطولة تأتي ضمن حرص أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم معالي عبدالرحمن العويس على دعم المؤسسات الفاعلة سعياً للمحافظة على الريادة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات فمصرف الشارقة الإسلامي ومنذ تأسيسه يعد نفسه جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.