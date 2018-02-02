90 خيلاً تتنافس على مضمار «العين» اليوم

يستضيف مضمار العين في الخامسة من مساء اليوم، سباقه السابع بالموسم، ويتضمن، كالعادة، سبعة أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثالث، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 90 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 520 ألف درهم، وسيتابع الجمهور، سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لخيول الإسطبلات الخاصة، والتي تتسابق لمسافة 1800 متر تكافؤ، وجوائز مالية 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

كوكبة

في الشوط الثاني وبمشاركة كوكبة من الجياد القوية، التي تتسابق لمسافة 1800 متر تكافؤ، سيكون الجواد (مكرم) في مقدم المتنافسين بهذا الشوط، تحت قيادة جيرالد أفرانش، وإشراف إيريك ليمارتنيل، كما يشرف الأخير على (إيه إف باهي)، الذي يعتلي صهوته أنطونيو فريزو، وهناك أيضاً (حرير الريف)، ويقوده الفارس هارا، تحت إشراف الحمادي، و(إيه إف الباهر)، بقيادة الفارس كونور بيسلي.

أصيل

في الشوط الثالث، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، يتسابق 15 جواداً على مسافة 2000 متر تكافؤ، ويتوقع أن يكون التنافس قوياً ومشوقاً بين هذه الجياد المتميزة، وفي مقدمها (سكاي جازر)، الذي يعتلي صهوته فارس الإسطبلات تاغ أوشيه، بإشراف علي الرايحي، وهناك أيضاً (دبويز ثندر)، بقيادة تارنتال، و(يونايت ذا كلانس)، بقيادة الفارس هيتشكوت، وإشراف المدرب سيمار.

مشاركة

يعتبر الشوط الرابع، هو أول أشواط المبتدئة بالأمسية، ويشارك فيه 15 من الخيول العربية الأصيلة من الأفراس والمهرات، عمر أربع سنوات فما فوق، من إنتاج دولة الإمارات، تتسابق لمسافة 1600 متر، تبرز منها (كحيلة غنتوت)، بقيادة الفارس هيتشكوت، و(شولة) بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس أفرانش، و(رشا اللزاز)، التي يعتلى صهوتها الفارس ميستوفيك، أما ثاني سباقات المبتدئة في الأمسية، فسيكون بالشوط السادس الذي خصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فقط، لتتسابق على مسافة 1400 متر.

جوائز

خصص الشوط الخامس الرئيس بحفل الأمسية، للخيول عمر أربع سنوات، لتتسابق على مسافة 1600 متر تكافؤ، بمشاركة 7 جياد، وجوائز مالية تبلغ 90 ألف درهم، ويظهر في السباق لأول مرة، الجواد (قيصر)، بإشراف الحضرمي، وقيادة الفارس أنس السيابي، وهنا أيضاً الجواد الأعلى تصنيفاً والأثقل وزناً (جاسر)، الذي يعتلي صهوته الفارس كونور بيسلي، والمهرة (جارنيش)، بقيادة الفارس هيتشكوت، و(مناف) بإشراف المحيربي وقيادة الفارس بنتلي.

ختام

في الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تتسابق مجموعة من الجياد المتألقة لمسافة 1400 متر تكافؤ، يقودها المهر (البارز)، الذي يسرجه الفارس تاغ أوشيه، والفرس (إيه إف ماكرة)، التي يعتلي صهوتها الفارس بيسلي، وهناك أيضاً الجواد (المبهر)، بقيادة بنتلي، و(آر بي بيرنينج آش)، الذي يقوده الفارس جيرالد أفرانش، و(إيه إف تبيان)، التي يقودها يوناس بولس.