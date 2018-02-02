حمدان بن محمد يشهد ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ختام الدورة الثانية لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة الرمحية شمال الرياض.. وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، ومعالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الشقيقة.

خادم الحرمين وملك البحرين وحمدان بن محمد وسعد السعدي | تصوير: سيف محمد

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جانب ضيوف الحفل الكرام.. وذلك على هامش فعاليات المهرجان. كما تبادل خادم الحرمين الشريفين مع سمو ولي عهد دبي والحضور الحديث حول عدد من المواضيع ذات الأهمية المشتركة خاصة في ما يتعلق بالمهرجان الذي حظي بالتميز والنجاح وعكس أهمية التراث في وجدان شعوب مجلس التعاون الخليجي.

حمدان بن محمد مغادراً الرياض وفي وداعه محمد بن سلمان | واس

حمدان بن محمد خلال الزيارة | البيان

إشادة

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تأصيل الثقافة العربية والإسلامية من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية والتراثية التي تميز بها أهل المنطقة منذ عقود.. ما أسهم بشكل مباشر في نقل ونشر تلك الثقافة عبر الأجيال.

وتابع سمو ولي عهد دبي، عدداً من الأشواط خلال المهرجان.. مشيداً سموه بالتنظيم المميز للنسخة الثانية التي تضمنت العديد من الفعاليات.. ومنها جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل وسباقات الهجن.. منوهاً بما شهدته من منافسات قوية بين ملاك الإبل على مختلف الفئات.

وكانت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد حققت إنجازاً جديداً خلال المهرجان بالفوز برمز «سن الحقاقا» خلال أشواط «جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن» بميدان رماح لفئة اللقايا «رموز مفتوح ورموز عام».. وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

.. وسموه لدى وصوله المهرجان | البيان

مغادرة

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي..قد غادر العاصمة السعودية الرياض بعد حضوره الفعاليات الختامية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته الرياض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية. كما كان في وداع سموه: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة.

رافق سموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

عبد الرحمن العويس ومحمد الشيباني | البيان

أحمد بن سعيد والمر بن مكتوم | البيان

استقبال

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بسلامة الله وحفظه إلى الرياض صباح أمس، لحضور ختام المهرجان وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة.