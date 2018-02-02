«زايد التراثي» يسدل الستار على فعالياته بالوثبة

نجح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في خطف الأضواء، في ختام فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي استمر لمدة شهرين، وأسدل الستار على فعالياته مؤخراً بمنطقة الوثبة في إطار الاحتفالات بعام زايد، ومرور 100 سنة على ميلاده، ومرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وذلك من خلال الفعاليات المنوعة التي قدمها المهرجان على مدار الشهرين للجماهير الغفيرة، التي حرصت على زيارة جناح المهرجان يومياً، حيث يتم تعريفهم بفعالياته ومسابقاته التي تتعدى مئة فعالية وسباق على مدار العام، وتقام في أكثر من 88 دولة تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، وتابع الحضور الكبير أيام السحب على الجوائز القيمة التي يقدمها المهرجان للجمهور، التي تبلغ مليون درهم منها 12 سيارة نيسان صني مقدمة من المسعود للسيارات - نيسان، إضافة للجوائز النقدية والعينية التي قدمها المهرجان لرواده.

توزيع الجوائز

وحضر الختام وأشرف على السحب وتوزيع الجوائز على الفائزين الذين حالفهم الحظ لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، ومحمد عبد الله مدير المبيعات في شركة المسعود للسيارات - نيسان، وخلود النعيمي ممثلة عن الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف الشريك الرئيسي للمهرجان، ومسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة 1و2، والفارس زافير زياني سفير مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

مشاركة إيجابية

عن مشاركة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية في مهرجان زايد التراثي، أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن ذلك يعد شرفاً كبيراً وتشريفاً للمهرجان للمشاركة في الاحتفال بعام زايد ومرور 100 عام على ميلاده، وأيضا بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات المهرجان.

وأكدت أن تلك المشاركة تتم سنوياً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خاصة أن مهرجان زايد التراثي يعتبر جسراً بين الأجيال تنتقل من خلاله عادات وتقاليد وأساليب حياة الآباء والأجداد، ليستمر التواصل قائماً بين الأجيال، وكذلك تأتي المشاركة بهدف تعريف الجماهير بتاريخ الخيل العربي الأصيل، الذي أخذ مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عاتقه إعادة الاهتمام به، كونه يعد رمزاً تراثياً لدولة الإمارات كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يهتم به، ويحرص على تنظيم سباقات خاصة بالخيول العربية، وعلى نفس النهج سار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حيث يقوم مهرجان سموه العالمي، بتنظيم العديد من السباقات محلياً وعالمياً بهدف عودة البريق للخيل العربي في العالم.

شريك أساسي

أعربت خلود النعيمي ممثلة الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، الشريك الأساسي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، عن فخر الشركة أن تكون شريكاً أساسياً للمهرجان في جميع فعالياته محلياً وعالمياً، ومنها المشاركة في مهرجان زايد التراثي تزامناً مع الاحتفال بعام زايد ومرور 100 عام على مولده، وأيضا مشاركة المهرجان في طموحاته واجتهاده ورؤيته العالمية.

دعم للتراث

أكد مسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة و1و2، أن المهرجان حريص على دعم التراث، ومن هذا المنطلق كان الحرص على المشاركة في مهرجان زايد التراثي، في إطار الاحتفالات بعام زايد ومرور 100 سنة على مولده، حيث تم خلال تلك المشاركة تعريف الزوار بالدور الذي يقوم به مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية في دعم الخيل العربي.