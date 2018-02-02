اهتمام إعلامي محلي وعالمي بفعاليات المهرجان

استقطب مهرجان سلطان بن زايد التراثي بتنوع فعالياته وثراء برامجه الصحافة والإعلام بمختلف أطيافها، التي قدمت خلال الأيام العشرة الماضية برامج وتغطيات تتمتع بالشمولية والمهنية العالية، سواء لجانبه الاحتفالي، أو لجوانب المسابقات التي تتضمنها على مستوى الفعاليات الرسمية والمصاحبة من ثقافية وتراثية ومجتمعية ورياضية وفنية وغيرها، ما حقق نجاحاً نوعياً في جذب أعداد كبيرة يومياً من مواطنين ومقيمين ووفود مدرسية وسياحية وزائرة وضيوف وشخصيات دبلوماسية وغيرها.

فإضافة إلى النقل المباشر الذي تنفذه قناة أبوظبي الرياضية وقنوات أخرى من خلال الربط في النقل الحي، أو تقارير عن المهرجان، وما تنشره وتبثه يومياً بهدف نقل صورة واقعية عن الحدث الذي حقق بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نجاحات مرموقة جعلته يتحول بسرعة إلى حدث إقليمي.

كما تناقلت وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزة العالمية أخبار مختلف مسابقات وفعاليات المهرجان، مبدية إعجابها وتقديرها لدوره في تطبيق خطط صون التراث الثقافي لدولة الإمارات، فقد بثت قنوات كل من بي بي سي وروسيا اليوم والغد اللندنية والحرة وفرانس برس ورويترز وغيرها تقارير حول احتفال الإمارات بالنسخة الثانية عشرة للمهرجان، موضحةً أن هذا الحدث الذي يقام على مدى أسبوعين في ميدان سويحان يكرم ويحتفي بالآباء والأجداد الذين اجتهدوا في نقل تراثهم وتقاليدهم وثقافتهم وتاريخهم الوطني الأصيل إلى الأجيال.