«ميسم» تحصد الثنايا بكار و«تشريف» تنال ذهبي القبائل

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، فعاليات ومنافسات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 الذي يواصل فعالياته في ميدان سويحان لليوم العاشر بنجاح وحضور طلابي وجماهيري كبير. وتضمنت فعاليات اليوم منافسات مسابقة الإبل الأصايل المزاينة لفئة الثنايا، ضمن أربعة أشواط ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، إضافة إلى فعاليات السوق الشعبي ومسرحية حديقة الخير على مسرح السوق.

وقام سمو راعي المهرجان في ساعة مبكرة من صباح أمس، بجولته التفقدية الاعتيادية واستهلها بالحظيرة ولقائه بعدد من كبار ملاك ومربي الإبل وعدد من وجهاء مدينة سويحان، حيث استمع سموه إلى تفصيلات حول ترتيبات المنافسة في أشواط مزاينة اليوم، ثم استكمل سموه جولته إلى ساحة عرض إبل المزاينة والمنصة الرئيسية، وخلال جولة سموه في الفعاليات قوبل بترحيب وفرح كبيرين من جانب الحضور والضيوف والمشاركين وأهالي سويحان، وقدمت فرق الفنون الشعبية المحلية عروضاً شائقة ترحيباً بسموه.

ميسم

توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بشوط الشيوخ ومن يرغب من القبائل لفئة «ثنايا»، حيث حازت المطية «ميسم» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، المركز الأول في شوط الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل فئة «ثنايا بكار»، وجاءت في المرتبة الثانية «خود» للشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، وفي المركز الثالث «فرق» لسلطان بن علي بن هياي المنصوري، وفي المرتبة الرابعة «الهدرة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وجاءت خامسة «شرط» لسالم بن صقر المنصوري، وفي المرتبة السادسة «الهايلة» للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز السابع جاءت «وعد» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحلت ثامنة «غزلان» لمسفر محمد عايض علي القحطاني، وتاسعة «اليمشا» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بينما جاءت في المرتبة العاشرة «الشاهينية» للشيخ زايد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

سلطان بن زايد لدى حضوره المنافسات | البيان

فزعة

كما توج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط أبناء القبائل الفضي لفئة «ثنايا بكار»، حيث حصلت «فزعة» لمحمد عايض علي القحطاني، على المركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الذاهن» لعمر بن قاسم العامري، وفي المركز الثالث «تم» لصادر بن سنية المنهالي، وفي المرتبة الرابعة حلت «الطيارة» لهادي سالم سليمان المنصوري، وفي المركز الخامس جاءت «مياسة» لمحمد كرامة بخيت العامري.

تشريف

وتوج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في شوط أبناء القبائل الذهبي فئة «ثنايا بكار»، حيت حازت المطية «تشريف» لسالم بن صقر المنصوري، المركز الأول في شوط أبناء القبائل الذهبي فئة «ثنايا بكار»، وجاءت في المرتبة الثانية «نجود» لراشد فهد بن عجين الهاجري، وفي المركز الثالث «مذيار العرب» لعمر بن قاسم العامري، وفي المرتبة الرابعة «ذوق» لعيضة بن سنية المنهالي، وجاءت خامسة «بينونة» لمسفر محمد عايض علي القحطاني، وفي المرتبة السادسة «ضو» لناصر غانم حتروش المنصوري، وفي المركز السابع جاءت «المسك» لمطر بن عنوده العامري، وحلت ثامنة «العاصمة» لسلطان بن حمتوت المنهالي، وتاسعة «رمز السلطنة» لفهد بن سلطان بن سيف الحوسني، بينما جاءت في المرتبة العاشرة «أريام» لناصر بن محيا الهاجري.

أسيل

كما توج سموه كذلك الفائزين بشوط أبناء القبائل تلاد لفئة «ثنايا بكار»، إذ حصلت «اسيل» لمحمد حمدان عبد الله بن عيد المنصوري، على المركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الغزيل» لحمد جابر محمد الشحيمي المنصوري، وفي المركز الثالث «وصايف» لأحمد ساري حمدان سيف المنصوري، وفي المرتبة الرابعة حلت «ظن» لخشمان سعيد حمود البادي العتيبي، وفي المركز الخامس جاءت «نوادر» لسعيد بن علي بن حميد الغاربي، وحلت «الفاتنة» لسالم حمد سالم حمد الدرعي في المركز السادس، وفي المركز السابع جاءت «سرابه» لمحمد سعيد بالقطري الخيلي، وحلت في المركز الثامن «وحيلة» لمنصور طهميمة حمد سالم عنوده العامري، وفي المرتبة التاسعة «ضجة» لسالم محمد سالم الدرعي، وفي المركز العاشر حلت المطية «العنود» لهلال حمد خلفان المعولي.

خلال التجهيز للمزاينة | البيان

فكر

أمسية شعرية خاصة لـ «الحربي»

وسط حضور جماهيري كبير، قرأ الشاعر جزاء الحربي مجموعة من قصائده على مسرح السوق الشعبي في أمسية شعرية خاصة، جاءت ضمن البرنامج الفكري المصاحب للمهرجان، تميزت بأجواء شعرية خالصة، تفاعل خلالها جمهور المسرح مع قصائد الشاعر، التي تنوعت بين الغزل والحكمة والمساجلات.

وأعرب الحربي عن شكره الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، مشيداً بدعمه للتراث الأصيل، وتوجيهاته بإصدار الدواوين الشعرية لكبار شعراء الخليج، وتوثيق تجاربهم، مؤكداً أن الكلام يعجز عن وصف ما يقدمه سموه من دعم ورعاية للأدب والتراث.

وفي حديث عن ديوانه الجديد قال الحربي: «أهدي هذا الديوان وكل ما كتبته من أدب وشعر لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيداً بالمشهد الثقافي والحراك، الذي تدعمه دولة الإمارات، وقد أصبح الأبرز في المنطقة، واختتم بتقديم النصيحة للشعراء الشباب.

كما قام الحربي بتوقيع نسخ من ديوانه في ركن مركز زايد للدراسات والبحوث، بحضور منصور سعيد المنصوري عضو اللجنة العليا للمهرجان رئيس اللجنة الإعلامية، وفاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، ود.إبراهيم ملحم، الذي قام بإعداد الديوان وتحريره، وعدد من الشعراء.سويحان - البيان الرياضي

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تتواصل مسابقات المحالب للشوط المفتوح الذي ستعلن نتائجه بعد غد، اليوم الختامي للمهرجان، حيث استقبلت اللجنة المنظمة للمسابقة تسعاً وسبعين ناقة وضعتها تحت إشرافها وفقاً لآلية الحلب التي تضمن شفافية المنافسة ونزاهتها المطلقة. وتوقعت اللجنة منافسة قوية، لا سيما أن عدداً كبيراً من النوق المشاركة في الشوط حازت مراتب متقدمة في مشاركاتها السابقة.سويحان - البيان الرياضي

قرار

سباق الإبل التراثي ينطلق اليوم

أكملت اللجنة المنظمة كافة استعداداتها الفنية والإدارية لإطلاق منافسات سباق الإبل التراثي الأصيل في ميدان سباقات الهجن بسويحان بعد ظهر اليوم.

وتشمل منافسات اليوم الأول تسعة أشواط، خمسة منها مخصصة للمتنافسين من أعمار 16 إلى 20 عاماً ولمسافة 3000 متر، وذلك بعد أن استوفوا أعمال التسجيل وعمليات الوزن والترقيم في المركز الإداري وفق شروط ومواصفات أعدتها اللجنة العليا المنظمة، وأربعة أشواط أخرى مخصصة للأعمار بين 21 إلى 30.

فيما يشهد اليوم الثاني والختامي من السباق تسعة أشواط مخصصة للمشاركين من أعمار 10 إلى 70 عاماً لمسافات تتراوح من 500 إلى 1500 متر، وسينال الفائز بالمركز الأول من كل شوط جائزة عينية هي سيارة فاخرة، فيما ينال الفائزون من المركز الثاني وحتى العاشر من كل شوط جوائز مالية قيمة.سويحان - البيان الرياضي

تتويج

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان منافسات مزاينة السلوقي على أربعة أشواط لفئتي الأهدب والأسحك، شوطان للذكور ومثلهما للإناث، حيث حازت السلق «ذهب» من مزرعة ورسان جائزة شوط الإناث لفئة اهدب «أريش»، وفي شوط الإناث لفئة الحص «أسحك»، حصلت السلق «لعبة» لسيف محمد المنصوري على الجائزة. أما في شوط الذكور لفئة أهدب «أريش»، فحاز السلق «أصيل» لعمر الجروان الجائزة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية «وراد» من مزرعة ورسان، وحل في المركز الثالث السلق «رداد» من مزرعة ورسان.