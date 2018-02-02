10 مدارس تزور الحدث

شهدت ميادين مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 والسوق الشعبي، زيارة نحو 700 من الطلاب والطالبات ضمن وفود من عشر مدارس حكومية وخاصة من مناطق مختلفة من الدولة.. ونظمت للوفود الزائرة جولة شاملة في أجنحة وأركان المهرجان بدءاً من المنصة الرئيسية ومشاهدة مزاينة الإبل وصولاً إلى السوق ودكاكينه، برفقة عدد من فريق التواصل مع المدارس بقيادة أحمد خادم الرميثي الذين زودوا الطلبة بالمعلومات والملصقات التي تبرز أهمية المهرجان ونشاطاته، وقدموا لهم شرحاً عن التراث الوطني، فيما تولى خبراء ومدربون تراثيون شرح هذا التراث للطلبة في ورش عمل حية.

كما تواصلت المسابقة التراثية التي تقدمها الفنانة ظبية الكندي بنجاح كبير في السوق الشعبي واستضاف برنامج المسابقة اليوم مئات الأشخاص وقدمت لهم أسئلة حول مفردات تراثية عن البحر والبر وأمثال شعبية وألعاب شعبية إماراتية. حيث يتم تقديم جوائز عينية ونقدية فورية مقدمة من اللجنة المنظمة ورعاة المهرجان.

وفي الجانب الاحتفالي قدمت فرقة الراشدي الشعبية مجموعة من الأهازيج والرقصات الشعبية التراثية وسط تفاعل جماهيري كبير.

تحت شعار «كلنا شركاء في النظافة» تعقد تدوير في جناحها بالسوق الشعبي ورش عمل يومياً لطلاب المدارس لنشر الثقافة البيئية وتعليم الطلاب فن إعادة تدوير الأشياء القديمة، وتشير عائشة شبير مشرفة الأطفال في الجناح إلى أهمية ورش العمل وتنمية مواهب الأطفال في تحويل المخلفات لأدوات مفيدة، فيما يؤكد الدكتور عبدالله النيادي، الذي يواظب على عقد ورش عمل في جناحه للأطفال بعنوان «زايد في عيون محبيه» كما يشارك أيضاً بخيمة التواصل العالمية بسجل السعادة، وورش عمل الأطفال التي تغرس روح الانتماء والأصالة.