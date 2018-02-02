الهاجري: «الهيئة» و«الأولمبية» جسد واحد

ثمّنت الاتحادات الرياضية الرسالة التي وجهها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مساء أول من أمس حول تكثيف التعاون والعمل كفريق موحد من أجل مصلحة رياضة الإمارات، كما ثمنت أيضاً كلمة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة التي أكد فيها ضرورة توفير الدعم الكافي للرياضات الفردية والجماعية، التي وقعت ضحية للصرف الزائد على كرة القدم آخر 10 سنوات. ورحبت الاتحادات بانضمام المجالس الرياضية الثلاث أبوظبي ودبي والشارقة إلى عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية ما يعزز التعاون فيما بينها للارتقاء بالحركة الرياضية في الدولة.

تكاتف

وأكد داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة الاتحادات ومؤسساتنا الرياضية من أجل تحقيق أهداف رياضة الإمارات وتطلعاتها، وأضاف قائلاً: «لقد شدد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على بذل جهود كبيرة ومواجهة التحديات، ووضع المركز الأول في مقدمة الأولويات وهذه رسالة واضحة إلى جميع الاتحادات للعمل من أجل التميز».

وأوضح الهاجري أن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية جسد واحد والتعاون بينهما واقع تفرضه مصلحة الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن انضمام المجالس الرياضية إلى عضوية اللجنة الأولمبية يخلق بيئة عمل متكامل بينها، وقال: هذه الخطوة تؤكد أن هناك حرصاً من جميع الأطراف المتداخلة لدفع الحركة الرياضية إلى الأمام والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وصرح الهاجري أن دعوة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى التقليص من الصرف على كرة القدم وتوفير الدعم الكافي لبقية الرياضات الأخرى رسالة إيجابية إلى كل الاتحادات للتركيز على العمل وستجد كل الاهتمام والرعاية.

تعاون

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أن تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية سيؤسس لمرحلة جديدة لرياضة الإمارات. وقال: «رسالة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية خلال اجتماع مجلس الإدارة جاءت واضحة وتؤكد أن التميز هو الشعار الذي يجب أن نرفعه في الفترة القادمة وأن نكون في المركز الأول والعمل على إيصال رياضة الإمارات إلى منصات التتويج.

وأوضح الهاملي أن سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ركز على توحيد الهدف ومواجهات التحديات بالعمل الجدي ووضع الخطط الواضحة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات وتحتاج إلى العمل لتشريف رياضة الإمارات في المحافل الدولية. وقال: مثلما قال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي يتوجب علينا أن نحول التحديات إلى فرص للتحسين خاصة أنه خلال شهور قليلة أمام الألعاب الآسيوية، وعلى اللجنة الأولمبية أن تأخذ ذلك في الاعتبار لتوفير ما يلزم لخلق المناخ الملائم حتى تكون مشاركتنا متميزة فيها.

تهنئة

من جهته هنأ سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وقال: «نأمل رسم المسار الأولمبي الصحيح لرياضة الإمارات في المرحلة القادمة ووضع برنامج وطني لتحقيق تطلعات وأهداف قيادتنا الرشيدة في المشاركات الخارجية».

وأضاف: وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتذليل كل الصعوبات والعمل كفريق واحد والحرص على تشريف رياضة الإمارات لأنها تستحق أن تكون رقم واحد.

تقدم

تقدم عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة للجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بتشكيلها الجديد، مؤكداً أن المجلس حريص على تقديم الدعم والتعاون وتسخير كافة الإمكانيات أمام اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة وجميع الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق التقدم بمسار رياضة الإمارات. واكد العواني: سنعمل يداً بيد مع الجميع من أجل تحقيق أهداف المرحلة المقبلة.