250 طفلاً يروجون للآسياد في الخوانيج

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة 250 طفلاً في السباق الترويجي «فان ران» لدورة الألعاب الآسيوية 18 بإندونيسيا أغسطس المقبل، الذي يقام تحت رعاية المجلس الأولمبي الآسيوي في منطقة الخوانيج بدبي بعد غد الأحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر اللجنة صباح أمس بحضور أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية وصالح حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى و3 ممثلين عن المجلس الأولمبي الآسيوي: زهو جيان، ووسام تركماني، وايرينا هيرستوفا.

ونقل أحمد الطيب تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الحضور، مؤكداً حرص اللجنة دائماً على المشاركة الفعالة في التعريف برسالة الألعاب ودورها في نشر مبادئ الخير والسلام والمودة بين كافة فئات المجتمع، مشدداً على أهمية الحدث الترويجي للألعاب الآسيوية التي ستشهد مشاركة 10 آلاف رياضي من 45 دولة سيتنافسون في 40 رياضة.

وأوضح الطيب أن الحدث سيكون عبارة عن سباق تبلغ مسافته 3 كم بممشى الخوانيج حيث ينطلق في تمام التاسعة والنصف صباحاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واتحاد ألعاب القوى على أن يتم تكريم أول 30 فائزاً من المجموعة المشاركة من الأطفال بميداليات ملونة وشهادات تقدير.

ضمان

وتشرف الوزارة واتحاد ألعاب القوى على الحدث من الناحية الفنية والإدارية لضمان خروجه بالصورة المنشودة على أرض الإمارات التي باتت وجهة رياضية فريدة لكل الأحداث على مدار العام، خاصة أن الحدث يروج لظاهرة رياضية كبرى وهي دورة الألعاب الآسيوية ثاني أكبر تجمع رياضي بعد الألعاب الأولمبية، ما يمنح الحدث أهمية وقيمة ترويجية وتعريفية من النواحي كافة.

وعبر الحضور عن سعادتهم بوجودهم على أرض الإمارات في هذا العام الاستثنائي الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث إنها تعد فرصة نموذجية للترويج للألعاب في أجواء رائعة وبيئة مثالية محفزة للنجاح والتقدم والتميز تتوافر في مختلف قطاعات الدولة.

ووجه الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي كلمة بمناسبة الحدث قائلاً: «إن الألعاب الآسيوية تعزز روح المرح والصداقة في جميع أنحاء القارة، إن دورتنا الثامنة عشرة للألعاب الآسيوية ستقام في إندونيسيا في أغسطس 2018 ولكن المتعة ستبدأ هنا معكم، مع عدائي الفان ران، وهناك أكثر بكثير في دورة الألعاب الآسيوية من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. هناك الصداقة وروح الفريق وهي الصفات التي تدل على المشاركين في سباق الفان ران في جميع أنحاء القارة».

شكر وتقدير

من جانبه تقدم محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بالشكر والتقدير إلى الشركاء الذين دائماً ما يكون لهم الدور البارز في إنجاح فعاليات ومبادرات وأنشطة اللجنة، الأمر الذي لن يتحقق إلا بجهود فرق العمل وجهودها المنظمة التي تخدم مصلحة رياضة الإمارات في نهاية المطاف وتعكس مدى التناغم والانسجام بين كافة الأطراف، ما يحقق الهدف المنشود في إنجاح كبرى الأحداث والمناسبات الرياضية.

وقال بن درويش: «لا يسعنا إلا أن نشكر شركاء النجاح الذين أبدوا استعدادهم من اللحظة الأولى للتعاون مع اللجنة وتوفير كل الإمكانيات وتذليل العقبات للخروج بالسباق في الرابع من الشهر الجاري بالصورة المطلوبة وهم وزارة التربية والتعليم، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومنطقة دبي التعليمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد ألعاب القوى» كما تقدم المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بالشكر إلى رعاة الحدث وهم شركة «The Bridge»، للاستشارات الإعلامية والشريك الإعلامي في السباق، ومركز «آمر» فرع قرية الأعمال بدبي».

ويسعى المجلس الأولمبي الآسيوي إلى نشر روح الألعاب وأهدافها النبيلة عبر تدشين العديد من الجولات للحدث الترويجي «Fun - Run»، حيث من المقرر أن يقام في 28 دولة آسيوية بمختلف أنحاء قارة آسيا من أجل زيادة نسبة التفاعل والاهتمام بالدورة، وذلك بعد أن انطلقت الجولة الافتتاحية من الحدث في العاصمة الباكستانية لاهور ثم بداكا عاصمة بنغلاديش، على أن تختتم سلسلة الجولات يوم 18 يوليو المقبل قبل شهر واحد من ضربة البداية لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة.