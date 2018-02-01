الرميثي: يجب أن نرتقي برياضتنا إلى مستوى طموحاتنا

تقدم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على تعيينه رئيساً للهيئة العامة للرياضة، مؤكداً ضرورة تحويل تحديات المرحلة القادمة إلى فرص للتحسين.

مشيراً إلى أن رياضة الإمارات تستحق أكثر مما تحقق في السابق وأنها لم تصل إلى المستوى المطلوب ولم تواكب بعد تطور الدولة في العديد من المجالات، وقال: «أيدينا مفتوحة لتوفير كل ما ينقص، لدينا الإمكانيات ويجب أن نرتقي برياضتنا إلى مستوى طموحاتنا ونعزز مكاسبنا، الجميع اجتهد ولكن ليس لكل مجتهد نصيب وعلى الاتحادات العمل كفريق موحد وبكل شفافية».

وأضاف: «نحن كرياضيين مطالبون بتحقيق تطلعات الشارع الرياضي، وعلى الاتحادات تجنب الخلافات ونشر غسيلها في وسائل الإعلام والعمل بروح الفريق الواحد، ووجود علاقات غير جيدة في داخل الاتحاد نفسه سيشكل عائقاً أمامه في تحقيق أهدافه».

تعزيز العمل

وشدد معالي محمد خلفان الرميثي على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والأندية لدفع حركة التطور، وقال: الشارع الرياضي ينظر إلينا بتفاؤل وقيادتنا الرشيدة تنتظر منا تحقيق نقلة نوعية في رياضتنا، ولابد من التنسيق التام حتى نرتقي بها خصوصاً أننا نملك كل الإمكانيات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة أن كرة القدم أكلت الأخضر واليابس في آخر 10 سنوات، ما أضر بالرياضات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بتقليص الصرف وتطبيق سقف رواتب اللاعبين المضخمة بشكل كبير حتى يتم توفير الدعم لبقية الألعاب.