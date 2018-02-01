الإمارات تواصل زعامتها في أولمبياد الشطرنج العربي

واصلت الإمارات تألقها في منافسات الفردي العام للرجال والسيدات بالأولمبياد العربي للشطرنج، المقامة حالياً، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.

حيث حافظ عمر نعمان لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على صدارة منافسات الرجال برصيد 4.5 نقاط من 4 انتصارات وتعادل وحيد، رغم تعادله في الجولة الخامسة التي أقيمت أول من أمس، مع منافسه ومطارده الأستاذ الاتحادي الأردني رأفت عيسى الذي جمع 4 نقاط، فيما خسر لاعبنا الدولي ونادي دبي الأستاذ الاتحادي سعيد إسحاق من الأستاذ الدولي المصري إبراهيم لبيب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3.5 نقاط.

تألق إماراتي

وضمن منافسات فئة تحت 20 عاماً، حافظ لاعبنا إبراهيم سلطان على الصدارة بـ4 نقاط بعدما تغلب على اللبناني رالف خير الله، وحل في المركز الثاني 3 لاعبين برصيد نقطتين ونصف النقطة، هم التونسي أشرف حباشة والجزائريان لطفي بن سعدي وعبد الوهاب أوريت، وفي منافسات فئة تحت 18 عاماً تصدر لاعبنا سلطان الزعابي والمصري محمد زيان الترتيب بـ4 نقاط.

وحل بالمركز الثاني الجزائري سعدي اورون بـ3 نقاط، وفي فئة تحت 16 عاماً انفرد لاعبنا الدولي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي بالمركز الأول بـ 4.5 نقاط بعد فوزه في الجولة الخامسة على حساب الدولي الأردني لؤي سمير، فيما احتل زميله في المنتخب سيف أحمد لاعب نادي الشارقة المركز الثاني بـ4 نقاط، وجاء اللبناني جورجيو كالوست ثالثاً بـ3.5 نقاط.

خسارة خليفة

وفي فئة تحت 12 عاماً خسر لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة خليفة خالد جولته الخامسة من الدولي الفلسطيني راجي صايل الذي انتزع الصدارة برصيد 4 نقاط، وفي فئة تحت 10 سنوات واصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة سعود جابر الزرعوني تألقه مستمراً في الحفاظ على الصدارة برصيد 3.5 نقاط من أربع جولات بعد فوزه المستحق في الجولة الرابعة على الجزائري الدولي عبد الرحيم إبراهيمي.

ويلاحقه بالمركز الثاني لاعب المنتخب الوطني ونادي العين حمد ناصر الشامسي والدولي الأردني عبدالله بني ياسين، وفي فئة تحت 8 سنوات خسر بطل الإمارات لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة خليفة الحمادي جولته الخامسة من المصنف الأول على البطولة الفلسطيني محمد سدر الذي حل في المركز الأول.

منافسات البنات

وفي منافسات فئة تحت 10 سنوات للبنات واصلت بطلة العالم لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي روضة عيسى السركال تصدرها بالعلامة الكاملة محققة 5 نقاط من 5 جولات بعد فوزها على العراقية ريتاج الكناني.

وفي فئة تحت 14 عاماً بنات تصدرت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين وافية المعمري سلم الترتيب بالعلامة الكاملة محققة 5 نقاط من 5 جولات بعد فوزها في الجولة الخامسة على التونسية ملاك الشيحي، وفي فئة تحت 18 عاماً تصدرت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.

انفراد

في منافسات فئة تحت 14 عاماً انفرد لاعب المنتخب الوطني الأستاذ الاتحادي عمار السدراني، وحيداً في المقدمة برصيد خمس نقاط كاملة من دون أي خسارة، بعد تغلبه على منافسه العراقي الدولي أحمد جمال الذي تراجع إلى المركز الثاني.