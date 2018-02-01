الشارقة يتوّج باللقب في ختام كأس اليد اليوم

يتوّج فريق الشارقة لكرة اليد اليوم، على صالته ووسط جمهوره، بكأس الإمارات للموسم 2017/‏‏‏2018، عقب ختام مباراته مع ضيفه فريق العين السادس والأخير بـ12 نقطة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة الختامية، بغض النظر عن النتيجة، شبه المحسومة لأصحاب الأرض، الذين تفوقوا في الدور الأول 31/‏‏‏24.

وكان الملك قد حسم اللقب في الجولة الماضية، حيث يبلغ رصيده 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الجزيرة، الذي يحل ضيفاً على فريق شباب الأهلي -دبي الرابع 17 نقطة، وكان فخر أبوظبي قد فاز في مواجهة الدور الأول 32/‏‏‏24، وهناك مباراة ثالثة تمثل ديربي خاصاً جداً تجمع النصر الخامس 16 نقطة مع جاره وضيفه الوصل الثالث 18 نقطة في صراع على المركز الثالث، علماً أن الإمبراطور تفوق في الدور الأول 24/‏‏‏23.