النصر يحتفي بأول ميدالية في القوس

قام عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية ومحمد علي العور المدير التنفيذي للشركة مساء أول من أمس بتكريم لاعبة فريق نادي النصر، فضة لوتاه، الحائزة على أول ميدالية تُسجل باسم نادي النصر في لعبة القوس والسهم بعد انضمام اللعبة أخيراً إلى قائمة الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، التي حققتها اللاعبة في بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم التي نظمها اتحاد الرماية والقوس والسهم أواخر الشهر الماضي بنادي المدام الثقافي الرياضي بالشارقة، حيث أحرزت المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية.

فخر بالإنجاز

وقال أبو الشوارب إنهم في نادي النصر فخورون كل الفخر بهذا الإنجاز الذي حققته اللاعبة فضه، حيث إنها أول مشاركة لها باسم نادي النصر، وأضاف أبو الشوارب إنهم في شركة النصر للألعاب الرياضية ماضون في تحقيق توجيهات ورؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي والمتمثلة في ضم نادي النصر لكل الألعاب الفردية والجماعية حتى يشمل ذلك أكبر شريحة من الشباب ويسهم في إعداد أبطال يمثلون دولة الإمارات في المنافسات العالمية، وأوضح أبو الشوارب أن شركة الألعاب الرياضية بالنادي حريصة كل الحرص على الاهتمام بجميع الألعاب، وقال إن النتيجة التي حققتها البطلة فضة، ستكون دافعاً لها للمزيد من الانتصارات والوصول للمركز الأول.

اهتمام الإدارة

ومن جانبها، قالت اللاعبة فضة لوتاه إن اختيارها للعب في نادي النصر، نبع من حبها للنادي ومعرفتها المسبقة باهتمام إدارة «العميد» بالألعاب الرياضية من خلال تجارب واقعية تابعتها في النادي، مؤكدة أن هذا الاهتمام ينعكس إيجاباً في مسيرتها المقبلة، لتحقيق مزيد من النتائج والإنجازات للنادي، ومن ثم لدولة الإمارات في محافل خارجية، حيث إن طموحها الآن هو الوصول للمشاركة في أولمبياد 2020.