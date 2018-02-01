بدء الترتيبات لدولية دبي للسلة 2019

كشف الحكم الدولي السابق عوض سامي رئيس الشركة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة النقاب، عن التحضيرات الخاصة بنسخة 2019 التي تحمل الرقم 30، لافتاً إلى أن أول الأمور المطروحة هو تعديل الموعد الحالي وترحيلها إلى شهر فبراير بالتنسيق مع اتحاد كرة السلة حتى تتمكن بعض الفرق التي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة من المشاركة وخاصة من الفلبين.

دعوة فرق مانيلا

وقال إن شركة سما لتنظيم الفعاليات التي تملك حق التنظيم حتى العام المقبل ستقوم بإيفاد ممثل عنها إلى مانيلا للاتفاق مع فريقين شهيرين للمشاركة في البطولة، وهذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للحدث وتشجع أبناء الجالية الفلبينية على الحضور بكثافة إلى صالة البطولة وفي هذه الحالة تأخذ البطولة طابعاً جماهيرياً مميزاً لوجود الجالية الفلبينية بكثافة في الدولة إلى جانب جماهير فرق المغرب العربي والفرق اللبنانية التي تدخل المنافسات بأقوى أنديتها المعروفة على الساحة ومنها الحكمة والرياضي اللذين سبق لهما الفوز بلقب البطولة أكثر من مرة.

احتفالية خاصة

وأضاف عوض سامي أن النسخة المقبلة ستشهد احتفالية خاصة بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاقها ومن بين الأفكار المطروحة، وهي أفكار مشتركة مع اتحاد اللعبة، تشكيل منتخب عربي، بالإضافة إلى فريق آخر من أوروبا للمشاركة مع الفرق العربية والآسيوية الأخرى، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة لتوفير كل فرص النجاح للبطولة وطرحه أفكاراً من شأنها أن تحقق نقلة نوعية لهذا الحدث الدولي.

نجاح

أشاد عوض سامي بالنجاح الكبير الذي صاحب النسخة 29 التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، وأثنى على مستوى الفرق المشاركة، وخص بالذكر اللبنانية ودول المغرب العربي، كما أشاد بالجماهير اللبنانية التي ساعدت على نجاح البطولة خاصة في المباراة النهائية التي كانت بالفعل مسك الختام.