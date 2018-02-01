128 مشاركاً في طواف الدراجات الدولي 2018

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن قائمة الدرّاجين المشاركين في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي يملكه المجلس، وينظمه سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويقام اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وتنطلق مراحله الخمس من نادي سكاي دايف دبي بمنطقة الصفوح، وتضم قائمة المشاركين في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، 128 درّاجاً، تتقدمهم نخبة من أفضل الدرّاجين في العالم، الذين يستعدون لخوض أقوى المنافسات في مراحل الطواف الخمس، ومن بينهم الأبطال حاملو ألقاب طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية خلال الأعوام السابقة، والفائزون بالمراحل والقمصان في النسخ الماضية.

الأبطال في المقدمة

ويتقدم المتسابقين المشاركين، الدرّاج العالمي الألماني مارسيل كيتل، الفائز بثماني مراحل خلال ثلاث نسخ من الطواف، والبريطاني مارك كافنديش، الفائز بلقب بطل طواف دبي عام 2015، والهولندي ديلان غرينويجن، الذي صعد على منصة تتويج طواف دبي أربع مرات في العام الماضي.

واحتل المركز الثالث في التصنيف العام، والنرويجي ألكسندر كريستوف بطل سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية 2017، والإيطاليان، إيليا فيفياني، جياكومو نيزولو، بالإضافة إلى الفرنسي ناصر يوهاني، والألماني جون ديجينكولب، والمتألق الإيطالي فينتشنزو نيبالي، الفائز بعدة ألقاب في الطوافات العالمية الكبرى، والإيرلندي نيكولا روش، والإيطالي فينتشنزو نيبالي.

كيتل صاحب الإنجازات

ويبرز في المشهد خلال نسخة 2018، النجم الألماني مارسيل كيتل عضو فريق كاتيوشا ألبيسين، وقد ولد في 11 مايو 1988، في أرنشتات بألمانيا، وهو متسابق محترف منذ عام 2011، تتضمن قائمة إنجازات كيتل خلال مسيرته 86 فوزاً.

من بينهم ثماني مراحل في طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، واحتفظ بالقميص الأزرق خلال العامين الماضيين، لفوزه بالتصنيف العام للسباق، كما حصل على القميص الأحمر، لفوزه في تصنيف النقاط، كما حقق الفوز في 19 مرحلة من الطوافات العالمية الكبرى، أربع منها في طواف جيرو دي إيطاليا، 14 في طواف فرنسا، خمس منهم في نسخة 2017، وفاز في مرحلة واحدة في طواف فويلتا الإسباني.

كافنديش الذهبي

ويدخل منافسات طواف دبي الدولي في نسخته الخامسة، البريطاني مارك كافنديش عضو فريق دايمنشن داتا، الذي ولد في 21 مايو 1985 في جزيرة ايسل أوف مان البريطانية، وقد حقق كافنديش، الفوز في 15 مرحلة من طواف جيرو دي إيطاليا، كما فاز في 30 مرحلة في طواف فرنسا، وثلاث في طواف فويلتا الإسباني في عام 2011.

وتوّجه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بطلاً للعالم في سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية في كوبنهاغن الدنماركية، ويفتخر مارك بنجاحه لمدة يوم واحد في سباق ميلانو سانريمو 2009، وبطولات سباق الطريق الوطنية.

وفي عام 2016، فاز مارك بالميدالية الذهبية مع برادلي ويغينز في ماديسون خلال بطولة العالم للمضامير، كما فاز بالمرحلة الافتتاحية في طواف فرنسا، حيث فاز بسباق السرعة على شاطئ يوتا، واحتفظ بالقميص الأصفر لأول مرة في ميسرته الرياضية، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بسباق الدراجات الهوائية في المضمار الداخلي، وفاز كافنديش في مرحلتين من مراحل طواف دبي عام 2015.

ألكسندر يقود الإمارات

ويقود فريق الإمارات، النرويجي ألكسندر كريستوف، وولد في 5 يوليو 1987، وهو المصنف ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدراجات الهوائية، وبطل سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية، حقق أكبر فوز له في عام 2014، حيث فاز في سباق ميلان سانريمو، كما فاز في طواف فلانرز عام 2015.

وتشمل قائمة إنجازاته، الفوز بمرحلتين في طواف فرنسا عام 2014، وحقق فوزين في بطولات سباق الطريق الوطنية عام 2007 و2011، وخلال العامين الماضيين، احتل المركز الثاني خلف بيتر ساجان في ببطولة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسباق الطريق في بيرجين بالنرويج.

قرية الطواف

يمكن متابعة أداء الدرّاجين العالميين عبر شوارع دبي ومختلف المدن، وكذلك عبر قناة دبي الرياضية من خلال البث الحي والمباشر، لكن بإمكان عشاق الرياضة، لقاء الدرّاجين ومشاهدتهم عن قرب، من خلال زيارة قرية الطواف في نادي سكاي دايف، حيث يتجمعون كل صباح قبل خوض المنافسات.

فيفياني ونيبالي يستهدفان اللقب

يتواجد في قلب المنافسة، النجمان الإيطاليان ايليا فيفياني وفينتشنزو نيبالي، وهما صاحبا إنجازات عدة أوروبية ويستهدفان لقب دبي في نسخة 2018، الأول فيفياني هو عضو فريق سكاي، ولد في 7 فبراير 1989، هو أحد أفضل درّاجي السرعة في بيلوتون.

حيث استطاع تحقيق 50 انتصارًا منذ أن انتقل إلى مرحلة الاحتراف في عام 2010، وذلك فضلًا عن كونه من الموهوبين في سباقات الطريق، وحقق خمس ميداليات ذهبية في بطولة سباق الطريق الأوروبي وهي سباق النقاط في 2012 و2013، وسباق ماديسون 2014، وسباق المضمار المغلق في عامي 2014 و2015، وفي عام 2016 فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو، وفي عامي 2015 و2016 فاز بالمرحلة الثانية من طواف دبي الدولي وارتدى القميص الأزرق المخصص لأفضل زمن.

نيبالي «سمك القرش»

وأما النجم الإيطالي الثاني فينتشنزو نيبالي، فهو عضو فريق البحرين ميريدا، وقد ولد 14 نوفمبر 1984 في مدينة ميسينا بإيطاليا، هو واحد من أفضل الدراجين في العام كونه واحداً من الستة دراجين الذين استطاعوا الفوز في جميع الطوافات العالمية الكبرى الثلاثة، حيث فاز في طواف فويلتا الإسباني عام 2010.

وفي طواف جيرو دي إيطاليا خلال عامي 2013 و2016، وفي طواف فرنسا عام 2014، يلقب بسمك القرش، وتتضمن مسيرته أيضاً الفوز بمرحلة في نسختين من طواف تيرينو أدرياتيكو، وطواف عمان 2016، ونسختين في طواف جيرو دي لومبارديا، كما فاز بالمركز الثالث في طواف جيرو دي إيطاليا، والمركز الثاني في طواف فويلتا الإسباني.

دراجون يبحثون عن المجد في دبي

من النجوم الذين يبحثون عن المجد واعتلاء منصة التتويج في طواف دبي الدولي 2018، الدراج الألماني جون ديجينكولب عضو فريق تريك سيغافريدو، الذي ولد في جيرا بألمانيا 7 يناير 1989، ومن أبرز إنجازاته فوزه بسباق ميلانو سان ريمو عام 2015.

وفي ذات العام فاز أيضاً بسباق باريس روبيكس، وفاز في طواف باريس عام 2013، وفاز في مرحلة من مراحل طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا» عام 2013، وفاز جون بمرحلة حتّا في نسخة عام 2015 من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائي، حيث ارتدى القميص الأزرق، وفاز أيضاً في المرحلة الثالثة من طواف دبي في العام الماضي ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام.

بوهاني وديلان في المنافسة

ويتواجد في المنافسة، الفرنسي ناصر بوهاني عضو فريق كوفيديس، سولويوشنز كريديتس، وولد في 25 يوليو 1990 بمدينة إيبينال في فرنسا، وحقق ناصر 59 انتصارا منذ تحول إلى الاحتراف في عام 2010، وتتضمن قائمة انتصاراته الفوز في ثلاث مراحل وقميص التصنيف العام في طواف جيرو دي إيطاليا عام 2014، وحقق فوزين في طواف فويلتا الإسباني، وثلاثة انتصارات في طواف باريس - نيس.

كما يدخل التحدي الدراج الهولندي ديلان غرينويجن عضو فريق لوتو نل - جمبو، الذي ولد 21 يونيو عام 1993 بأمستردام في هولندا، وهو متخصص في سباقات السرعة، وحقق 21 فوزاً، منها مرحلتين في جولة طواف النرويج، ومرحلتين في طواف بريطانيا، والمرحلة النهائية في طواف فرنسا عام 2017، وفي العام الماضي برز اسم ديلان في طواف دبي، حيث تم تتويجه في كل مراحل الطواف فأصبح يصعد على المنصة كل يوم، واحتل المركز الثالث في التصنيف العام.