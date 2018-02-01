بلدية دبي وباريس جاليري تكرمان المشاركين في مبادرة تحدي اللياقة

قامت بلدية دبي، بتكريم المشاركين في مبادرة تحدي دبي للياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، واحتفلت كذلك بتتويج التعاون بين البلدية وإحدى كبرى مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجميل والعطور العالمية وهي باريس جاليري.

وقد أقيم احتفال كبير في نادي بلدية دبي بالقرهود، حضره خالد محمد بدري مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات والمهندس محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة وعدد من المسؤولين في البلدية.

كما حضره من باريس جاليري محمد عبد الجليل المدير العام لمؤسسة باريس جاليري. وألقى وليد الشياني رئيس قسم نادي دبي كلمة رحب فيها بالزملاء والزميلات الذين شاركوا في سباق 24 ساعة، الذي جاء ضمن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي دبي للياقة.

مشيداً بالتعاون بين البلدية ومؤسسة باريس جاليري التي جسدت بشكل حقيقي توجهات التعاون بين البلدية ومؤسسات القطاع الخاص ودورها في تدعيم الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المشاركة مع المؤسسات الحكومية، وخاصة في ما يتعلق بمجال الرياضة والصحة العامة، وكانت باريس جاليري خير مثال على هذا التعاون البناء.

وفي نهاية الاحتفال، قام خالد بدري مدير إدارة التسويق المؤسسي، بتقديم درع البلدية إلى مدير عام باريس جاليري، الذي قام بدوره بتقديم درع المؤسسة إلى بلدية دبي، وبعد ذلك تم توزيع الهدايا على المكرمين من المشاركين في تحدي دبي للياقة.