8 أشواط في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

تشهد الصالة الرياضية والملعب الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، 8 أشواط، اعتباراً من التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لقفز الحواجز، والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى بعد غدٍ، بمشاركة 400 جواد من 37 دولة خليجية وعربية وأجنبية، تتنافس لحصد أحد ألقاب أشواطها الـ 24، وللفوز بنصيب من مجمل جوائزها، التي وصلت بمجملها إلى مليونين وثلاثمئة وخمسين ألف درهم إماراتي، هذا إلى جانب حصد المزيد من النقاط المانحة للتأهل لنهائي كأس العالم 2018 في فرنسا.

وتأتي هذه البطولة، وفق توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي، ومجلس الشارقة الرياضي، والعديد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة.

وكانت منافسات البطولة، قد انطلقت مساء أمس على أرض الملعب الخارجي، والذي شهد شوطين لحساب منافسات بطولة الفئات العمرية المختلفة (الشباب والناشئين). وتحتضن الصالة المغلقة اليوم، شوطين، في انطلاق منافسات البطولة بفئة الخمس نجوم، ويشهد الميدان الخارجي اليوم، شوطين بمنافسات فئة النجمتين، وشوطاً واحداً للخيول الصغيرة، كما تتواصل اليوم منافسات الفئات العمرية، وتشهد 3 أشواط.