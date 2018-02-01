«فخر الأجيال» للصيد بالصقور تنطلق اليوم

يطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اليوم، منافسات النسخة السادسة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ستقام بشكل يومي حتى 15 فبراير الجاري في منطقة الروية في دبي «طريق دبي العابر مخرج 55»، وذلك بمشاركة المئات من نخبة الصقارين الذين يتنافسون على أغلى الجوائز والتأهل إلى منافسات النخبة التي تقام في اليوم الأخير للبطولة.

وستكون الانطلاقة بداية من الساعة التاسعة صباحاً بإقامة أشواط فئة جير شاهين فرخ وجرناس للشيوخ، على أن تتواصل بعد ذلك المنافسات يومياً، حيث سيتم الكشف عن برنامج الأشواط يومياً عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وذلك في ضوء الترتيبات باعتماد التجهيز الإلكتروني المتكامل الذي يختزل الوقت والجهد على الصقارين لتسجيل طيورهم وإجراء القرعة، ويذكر أن الرعاة الرسميين لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هم الطاير للسيارات ولاندروفر ومطارات دبي وعبد الواحد الرستماني (العربية للسيارات) والقرية العالمية وإذاعة الأولى.

برنامج البطولات

ويشهد برنامج البطولات، إقامة أشواط جير شاهين فرخ وجرناس الشيوخ اليوم، بينما تقام منافسات جير تبع فرخ وجرناس الشيوخ غداً، وبيور جير فرخ وجرناس الشيوخ بعد غد، وأشواط قرموشة فرخ وجرناس الشيوخ الأحد المقبل.

وفي اليوم التالي مباشرة تقام أشواط جير شاهين فرخ وجرناس العامة، وأما أشواط جير تبع فرخ وجرناس العامة تقام يوم 6 فبراير الجاري، وأشواط بيور جير فرخ وجرناس العامة يوم 7، وتجرى منافسات أشواط قرموشة فرخ وجرناس يوم 8، وتصفيات الطيارة اللاسلكية الشيوخ تقام 9 فبراير.

بينما أشواط تبع وحش وتبع جير الناشئين تجرى يوم 10 فبراير، وتصفيات الطيارة اللاسلكية (العامة) يوم 11 فبراير، وأشواط حر وحش فرخ وجرناس محلي وخليجي يوم 12، وأشواط شاهين وحش فرخ وجرناس محلس وخليجي تقام يوم 13، والختام بنهائي الطيارة اللاسلكية الشيوخ والعامة يوم 14 فبراير الحالي.

آلية التأهل

وسيكون الترقب بمسك ختام المنافسات بإقامة بطولة النخبة للشيوخ والعامة التي تقام في آخر أيام بطولة فخر الأجيال وذلك يوم 15 فبراير الجاري، وكشفت اللجنة المنظمة عن آلية التأهل، حيث يتأهل من فئة الجير الصقور الحاصلة على المركز الأول والثاني لأشواط الفرخ والصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من أشواط الجرناس، أما في فئة الشواهين والحرار يتأهل أصحاب المركز الأول فقط، فيما يتأهل في فئة الطائرة اللاسلكية أصحاب المركز الأول فقط.

وكشفت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن أن المنافسة على المراكز الأولى ستكون مفتوحة في ظل المشاركة الواسعة لأفضل الصقارين في الدولة وذلك بناء على النتائج التي تحققت في بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح) التي أقيمت الشهر الماضي، والمشاركة المميزة في بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التي أقيمت بدعم من المركز في عجمان، لتأتي بطولة فخر الأجيال في توقيت مثالي من ناحية التحضيرات وجاهزية جميع المشاركين.

أفضل الخدمات

كما رحبت سعاد إبراهيم درويش، بجميع المشاركين وضيوف البطولة موضحة أن المركز قام بتجهيزات تواكب المكانة التي وصلت إليها البطولة، من خلال تقديم أفضل الخدمات للجميع في موقع الحدث، إلى جانب الاستعانة بالأجهزة التقنية الأحدث لضبط توقيت الطيور وكافة الإجراءات الفنية لضمان الشفافية في رصد النتائج ومكافأة المتفوقين.