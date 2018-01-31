سيطرة إماراتية على أولمبياد الشطرنج العربي

سيطرت منتخبات الإمارات بمختلف فئاتها العمرية على نتائج الجولة الرابعة للأولمبياد العربي للشطرنج المقام حالياً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.

وافتتح علي شويطر رئيس الاتحاد البحريني للشطرنج يرافقه مهدي عبد الرحيم المشرف العام على البطولة ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مجريات الجولة الرابعة التي شهدت فوز لاعبنا عمر نعمان على حساب الأستاذ الدولي المصري إبراهيم لبيب ليحافظ بذلك على الصدارة بالعلامة الكاملة وفاز الأردني رأفت عيسى على الدولي المصري هشام عبد الرحمن.

وتمكن الأستاذ الدولي الجزائري عرب عدلان من الفوز على مواطنه سعد بلعودة، وفي مباراة إماراتية خالصة، جمعت لاعبين من منتخبنا الوطني وجهاً لوجه، حسمها سعيد اسحاق لصالحه على حساب جاسم عبد الرحمن، وحقق لاعب فلسطين الدولي أحمد شبيطة الفوز على الدولي الصومالي عبد الشكور محمد.

فيما خسر اللبناني عمرو الجاويش أمام الجزائري محمد حدوش، وبنهاية تلك الجولة لمنافسات الرجال، تصدر عمر نعمان الترتيب العامّ بـ4 نقاط، وجاء الأردني رأفت عيسى ثانياً، واحتل الثنائي الجزائري عرب عدلان والفلسطيني أحمد شبيطة المركز الثالث.

فئة الشباب

وتمكن إبراهيم سلطان لاعب منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً ونادي دبي للشطرنج من انتزاع الصدارة بعد فوزه في الجولة الثالثة على لاعب المنتخب الجزائري لطفي بن سعدي، وجاء الدولي التونسي أشرف حباشة في المركز الثاني برصيد 2.5 نقطة، فيما احتل 3 لاعبين المركز الثالث بـ1.5 نقطة.

هم: الجزائري لطفي بن سعدي ومواطنه عبد الوهاب أوريت والأردني حسام الريماوي، وفي منافسات فئة تحت 18 عاما، تصدر ثلاثة لاعبين الترتيب بـ3 نقاط من ثلاث جولات، هم لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي سلطان الزعابي والأستاذ الاتحادي المصري محمد زيان والجزائري سعدي اورون.

وفي فئة تحت 16 عاماً انفرد لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي عمران الحوسني بالمركز الأول بـ 3.5 نقاط بعد فوزه في الجولة الرابعة على حساب زميله في المنتخب الوطني سالم أحمد سالم لاعب نادي دبي الذي يحتل المركز الثاني.

نتائج المراحل

وشهدت منافسات فئة تحت 14 عاماً تألقاً آخر للاعبي منتخبنا الوطني، حيث تصدر عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة الترتيب العام برصيد 4 نقاط من دون أية خسارة ويشاركه في القمة العراقي الدولي أحمد جمال، وفي فئة تحت 12 عاما تصدر لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة خليفة خالد الترتيب بعد حصوله على ثلاث نقاط متساوياً مع الدولي الفلسطيني راجي صايل.

كما يتصدر لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة سعود جابر فئة تحت 10 سنوات برصيد 2.5 نقاط من ثلاث جولات ويلاحقه بالمركز الثاني وبرصيد نقطتين كل من الكويتي مشعل زيد والجزائري عبد الرحيم ابراهيمي ولاعب منتخبنا ونادي العين حمد ناصر الشامسي والأردني عبدالله بني ياسين، وفي فئة تحت 8 سنوات تصدر لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة خليفة الحمادي الترتيب برصيد 3 نقاط متساوياً مع الفلسطيني محمد سدر والجزائري عودية أغاليس والليبي صلاح عمر.

العلامة الكاملة

وفي منافسات فئة تحت 10 سنوات للبنات تصدرت بطلة العالم لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي روضة عيسى السركال بالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات بعد فوزها على العراقية ريتاج الكناني واقتربت من حسم اللقب، وفي فئة تحت 14 سنة تصدرت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين وافية المعمري الترتيب بالعلامة الكاملة 4 نقاط من أربع جولات، وفي فئة تحت 18 سنة تصدرت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني سلم الترتيب برصيد 4 نقاط.

صابرينا أول السيدات

شهدت منافسات الجولة الرابعة للسيدات فوز الجزائرية الأستاذة الدولية صابرينا الأطرش على منافستها الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي من الأردن، كما فازت الجزائرية أمينة مزيود على الفلسطينية يارا الفقيه وتغلبت العراقية كارين جمال على الأستاذة الدولية الجزائرية حياة طوبال، وبذلك تربع الثنائي أمينة مزيود وصابرينا الأطرش على الصدارة بـ 3.5 نقاط وخلفهما كارين جمال بـ3 نقاط ثم الثنائي الأردني بشرى الشعيبي وغيداء العطار بنقطتين.