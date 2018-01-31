رابع جولات كأس رئيس الدولة لأندية الجوجيتسو السبت

تنطلق السبت المقبل، في مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة، منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة للأندية، وتقام لفئات المحترفين فوق 21 سنة، لكل من الرجال والسيدات، والشباب والفتيات تحت 20 سنة، والناشئين والناشئات تحت 17 سنة، وتقام المنافسات على أساس مباريات فردية، ووفق فئات عمرية وأوزان محددة، بغض النظر عن الحزام الذي يحمله اللاعب.

وتنقسم الفئات العمرية إلى 3 مجموعات، وهي فئة فوق سن 21 سنة لكل من الرجال والسيدات، وفئة الشباب والفتيات تحت سن 20 سنة، والناشئين والناشئات تحت سن 17 سنة، وأغلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، باب المشاركة في الجولة، حيث استمر تلقي طلبات المشاركة من أغسطس الماضي.

ومن المقرر إقامة الجولة الخامسة بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، وتشهد تتويج بطل الموسم، ويحتل الصدارة حالياً، نادي العين بمجموع 2107 نقاط، بينما حَل في المركز الثاني نادي الوحدة بمجموع 1390 نقطة، يليه نادي الجزيرة بمجموع 1363 نقطة.

احترافية

ويأتي إطلاق اتحاد الجوجيتسو، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو المخصصة للأندية، التي تتألف من 5 جولات، في إطار مهمته الأساسية التي تحظى بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى المساهمة في بناء مجتمع الجوجيتسو الإماراتي، الذي يتمتع باحترافية عالية، وقدرة على الوصول بالإمارات إلى منصات التتويج إقليمياً وعالمياً.

تعزيز

وأكد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة، سعي اتحاد الجوجيتسو لنشر اللعبة، وتعزيز مستوى ومهارات لاعبي ولاعبات الدولة، ورفدهم بالمهارات اللازمة، ليصبحوا أبطالاً ذوي قدرات تنافسية عالمية المستوى، وقال: إن مستويات المشاركين في الجولتين الأولى والثانية والثالثة من البطولة، خير دليل على تحقق هدف الاتحاد في نشر هذه الرياضة، وتعزيز مكانتها في الدولة، وأظهر أبناء الأندية قدرات مبهرة، وإصراراً على المنافسة وتحقيق الفوز.

وأضاف: نسب التسجيل والمشاركة عالية في البطولة، التي أضحت منصة لتنمية مهارات أبطال الجوجيتسو، وتجهيزهم للمشاركة بالمحافل الرياضية العالمية، ما يجعلنا نقف أمام بطولة لا تقل مستوى عن البطولات الدولية، ما يسهم في تجهيز أبناء الدولة من أبطال الجوجيتسو، للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة هذا الموسم، وحصد المزيد من الميداليات الملونة، وتعزيز إنجازاتهم الكبيرة.