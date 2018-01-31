ختام مميز لـ «تنشيطية الجوجيتسو» في شرطة دبي

اختتمت أول من أمس، تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي، الدورة التنشيطية الأولى للجوجيتسو التي نظمها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، وتصدرت الإدارة العامة لأمن الهيئات بشرطة دبي المراكز الأولى لوزن 57 ك بالدورة التنشيطية الأولى للجوجيتسو التي نظمها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية ضمن الموسم الرياضي الداخلي، وحقق المركز الأول الملازم أول فاضل حسن يليه الملازم محمد عبد الله ثم شرطي جاسم جليل.

وفي فوق 57 ك جاء بالمركز الأول العريف أول محمد الأنصاري من مركز شرطة البرشاء، وفي مستوى المحترفين تحت 57 ك نال المركزين الأول والثاني كل من الرقيب عبد الله حسين والرقيب محمد عبد الكريم من الإدارة العامة لأمن المطارات، وفي وزن فوق 57 ك للمحترفين حقق المركز الأول شرطي يوسف مطر من مركز ند الشبا.

وفي مستوى المحترفين تحت 57 ك نال المركزين الأول والثاني كل من الرقيب عبد الله حسين والرقيب محمد عبد الكريم من الإدارة العامة لأمن المطارات وفي وزن فوق 57 ك للمحترفين حقق المركز الأول شرطي يوسف مطر من مركز ند الشبا.

حضر الختام العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالوكالة، والعقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية والمقدم حمزة جمعة الميل رئيس قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.

إشادة

وأشاد العميد خالد علي شهيل بمستوى الدورة، مشيداً بالنتائج، مؤكداً أهمية مثل هذه الدورات التي تهدف إلى إبراز الخامات الرياضية الجيدة ودعم الألعاب الفردية في إطار من التميز الرياضي وصولاً إلى تحقيق المراكز الأولى.

وقال: شرطة دبي لا تدخر جهداً من أجل دعم الرياضيين بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الذي لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة في شرطة دبي ودعم اللاعبين من أجل التفوق الرياضي وحصد الألقاب.