«القوى» يرشح 23 لاعباً ولاعبة للألعاب الآسيوية في جاكرتا

أعلن اتحاد ألعاب القوى، ترشيح 23 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في جاكرتا خلال أغسطس المقبل، وقال المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إن الاتحاد ترك الباب مفتوحاً لجميع لاعبي ولاعبات أندية الدولة ودون استثناء حتى 10 مايو المقبل، موعد كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، حيث ستقوم اللجنة الفنية بانتقاء القائمة النهائية التي ستمثلنا في اسياد جاكرتا وفق النتائج والمستويات «الأرقام والمسافات» التي سيحققها كل منهم.

كما كشف المستشار الكمالي، النقاب عن أن خطة الاتحاد لإعداد اللاعبين سوف تتضمن المشاركة في عدة لقاءات دولية خلال شهري أبريل ومايو المقبلين باليابان، كما أبدى تفاؤلا كبيراً بما يمكن تحقيقه من نتائج في المرحلة المقبلة وخاصة في دورة الألعاب الآسيوية.

مؤكداً أنه على ثقة أن قدرات لاعبيه كبيرة ويمكن تفجير طاقاتهم خلال الأشهر السبعة المقبلة، مطالباً الجميع النظر بإيجابية لجهود الجهاز الفني واللاعبين وتشجيعهم ورفع معنوياتهم وشحذ قواهم وهممهم لأن العامل النفسي في ألعاب القوى يخلق التحدي للنفس والآخرين معا وقد عمدت خلال معسكر المغرب إلى التركيز على الجانب النفسي والعمل مع الجهاز الفني على تعزيز هذا الجانب وبناء الثقة لدى اللاعبين وترسيخ الانتماء للوطن.

ونوه المستشار الكمالي إلى أن الـ180 يوما التي تفصلنا عن اسياد جاكرتا ستكون أشبه بعمل خلية النحل، داعياً الله أن تتكلل جهودنا جميعا بالتوفيق والنجاح كما دعا إعلامنا إلى الوقوف بجانب اللاعبين برفع الروح المعنوية ليبقى دوماً شريكا فاعلاً بالنجاح المنشود.

ووجه المستشار الكمالي الشكر إلى اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، الذي أبدى توجيهاته بتفرغ اللاعبين وتقديم العون لهم لرفع اسم وعلم الدولة، وحث اللاعبين الجهاز الفني والاتحاد على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الأهداف المأمولة.