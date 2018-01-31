شباب الأهلي - دبي يتصدر «كاراتيه الإمارات للأشبال والفتيات»

تصدر فريق شباب الأهلي -دبي، بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لفردي الكوميتيه أشبال وفتيات من عمر 10 سنوات وحتى 13 سنة، التي أقيمت على صالة المزهر الرياضية بدبي الجمعة الماضي. وجمع شباب الأهلي- دبي 8 ميداليات ملونة (6 ذهبيات وبرونزيتين)، وحل ثانياً بلاك هورس بالعين برصيد 5 ميداليات (3 ذهبيات وبرونزيتين) وجاء نادي أدنوك للتوزيع ثالثاً برصيد 4 ميداليات (ذهبيتين وفضيتين).

شارك في البطولة 201 لاعب ولاعبة يمثلون 22 نادياً ومركزاً تميزت المنافسات بالقوة بين اللاعبين واللاعبات للظفر بالميداليات الذهبية، وقام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيسة اللجنة النسائية والخبير هشام سري السكرتير الفني وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات.