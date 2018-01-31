شرطة رأس الخيمة تشارك في مبادرة «فرسان زايد»

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، حرص منتسبي الشرطة على المشاركة في جميع المبادرات والفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تنظمها جميع الدوائر والمؤسسات والأندية الرياضية على مستوى الإمارة ضمن عام زايد 2018، مثمناً حرص شرطة رأس الخيمة، على المشاركة في مبادرة «فرسان زايد»، التي أطلقها نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وستستمر لمدة 3 أشهر، يتم خلالها إبراز وتعزيز دور الشراكة المجتمعية بين الجانبين.

ورحب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بأصحاب المبادرة، كل من حصة سيف نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والفارسة آمنة الحمادي عضو اللجنة الثقافية والاجتماعية بالنادي، مشرف مبادرة فرسان زايد، مؤكداً أن هذه المبادرة ستتبنى تدريب المشتركين بها في مجال الفروسية، بنادي الحليفي.

فضلاً عن تكثيف تدريبات اللياقة البدنية، مع إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية في معهد تدريب الشرطة، لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الذات وصقل قدرات المشاركين في مختلف المجالات وإبراز النجاح التنموي الذي حظيت به الدولة على مختلف الأصعدة في ظل توافر مظلة الأمن والاستقرار الشاملين.

ودعا اللواء علي النعيمي، جميع المنتسبين إلى الإسراع في الالتحاق بمبادرة «فرسان زايد» التي تعزز احتفاء شرطة رأس الخيمة بصانع الاتحاد، رمز الخير والعطاء، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، مؤكداً أن المغفور له، كان قائداً استثنائياً، وأحد أعظم الشخصيات القيادية وأكثرها إلهاماً وحكمة، واتسم بالقيم النبيلة وعُرف بحكمته وحنكته، لذلك وجب تخليد بصماته وإنجازاته.