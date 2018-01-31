فوز مهم لمهرة والذئاب في كأس ماكلارين الفضية

شهد اليوم الثاني من بطولة كأس ماكلارين الفضية للبولو، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2018، ذات التصنيف العالي 18 جول، التي تقام مبارياتها على ملاعب مجمع نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، شهد مباراتين، الأولى أسفرت عن فوز فريق مهرة، بقيادة النجم المخضرم راشد الحبتور، على فريق بن دري، بقيادة النجم الواعد راشد بن دري، بفارق نصف هدف، بنتيجة 6.5 أهداف مقابل 6 أهداف، فيما خسر فريق الإمارات أمام فريق الذئاب 10/‏7، وسوف تستأنف منافسات البطولة يوم غد، بمباراة الحبتور وبن دري، وهو لقاء قوي لا يخضع للتكهنات.

نصف هدف

وحفلت المباراة الأولى بين مهرة وبن دري بالإثارة والتحدي القوي من الطرفين، ولم تحسم إلا بفارق نصف هدف، حيث تساوت الكفتان، وظل فارق الهانديكاب «نصف النقطة»، الذي بدأت به المباراة حتى نهايتها، وهو ما رجح كفة فريق مهرة، وأهداه فوزاً ثميناً في بداية مشوار الفريق، وكان التعادل حاضراً بقوة في نهاية الشوط الثاني 2/‏2، ونشط فريق مهرة في الثالث، ووصل بالنتيجة إلى 5/‏3، ولم يسجل في الرابع، بعكس بن دري، الذي سجل هدفه الرابع، ثم تعادل الفريقان في الشوط الخامس الأخير 6/‏6، ولكن فارق نصف جول للهانديكاب، وفق قوانين اللعبة، منح فريق مهرة الانتصار الغالي.

سوء طالع

وفي المباراة الثانية، رفض فريق الإمارات، وللمرة الثانية على التوالي، الفوز، بعد أن أخفق أمام فريق الذئاب، بقيادة حبتور الحبتور، في مباراة كان فيها الأخير الأفضل، حتى الأخطاء التي ارتكبها، وما أكثرها، لم تصب في خانة فريق الإمارات، الذي لم يستثمرها، لتغيير موازين القوى في المباراة، وكان بعيداً عن مستواه المعهود، فآلت النتيجة في النهاية لمصلحة الذئاب، وبنتيجة كبيرة 7/‏10، ورغم أن فريق الإمارات كان قريباً من إدراك التعادل، بل والتقدم في الأشواط الأربعة الأولى، عندما قلص تفوق الذئاب إلى 6/‏7، إلا أن عدم توفيق بعض لاعبيه، أتاح الفرصة لفريق الذئاب، الذي صال وجال، خاصة في الشوط الخامس الأخير، وأحرز فيه ثلاثة أهداف تباعاً.