«ديزرت بالم» يتجاوز غنتوت في بطولة الرابطة الوطنية للبولو

استعاد فريق ديزرت بالم 1، بقيادة راشد البواردي توازنه إثر خسارته الأولى أمام فريق أبوظبي بنتيجة 9/‏‏8 في انطلاق بطولة الرابطة الوطنية للبولو بنسختها الأولى، بتحقيقه فوزاً مستحقاً وبنتيجة 11/‏‏8 على فريق غنتوت 1 بقيادة علي المري، أول من أمس.

وتقام البطولة تحت إشراف جمعية الإمارات للبولو، ويحتضن مبارياتها منتجع ديزرت بالم بمنطقة الخوانيج، وتشهد مشاركة 6 فرق بهانديكاب 15.

غزارة في الأهداف

ولم تخل مباراة ديزرت بالم 1 وغنتوت 1 من الإثارة والندية، وتقلب نتائج أشواطها الخمسة التي شهدت 19 هدفاً، أي أنها كانت غزيرة ووفيرة بالأهداف والمتعة والإثارة، ورغم أن البداية كانت لفريق غنتوت الذي تقدم بهدف بواسطة قائده علي المري.

إلا أن قائد فريق ديزرت راشد البواردي، أدرك التعادل مع نهاية الشوط الأول، ونشط فريق ديزرت بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، بتسجيله 3 أهداف مقابل هدف لفريق غنتوت لتصل النتيجة لصالحه 4/‏‏2، وواصل ديزرت طفرته، وعزز تقدمه بوابل من الأهداف وصلت إلى 3 أهداف إضافية بواسطة راشد البواردي وكميلو، في الوقت الذي سجل فيه غنتوت هدفاً وحيداً للاعب جوليميرو لتصل النتيجة إلى 7/‏‏3.

إثارة في النهاية

وشهد الشوط الرابع صحوة لفريق غنتوت، حيث سجل خلاله ثلاثية ليقلص النتيجة إلى 7/‏‏6 بواسطة المري وكيرناس، واستشعر فريق ديزرت الخطر، ليرد بثلاثية كذلك من خلال كميلو وبارتو ليصل بالنتيجة 10/‏‏6، ومع بداية الشوط الخامس والأخير، يحرز فريق غنتوت هدفين، مقابل هدف لفريق ديزرت، مع صافرة النهاية، أسعدت فريق ديزرت بعقر داره بالفوز الأول له بالبطولة.