محمد بن زايد يستقبل الفرق الفائزة بكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلسه في قصر البحر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الامارات الفرق الفائزة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي أقيمت في ميدان الفلاح ونظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وشارك في المنافسات الأخيرة 1931 صقرا و275 صقارا بمجموع أشواط بلغت 75 شوطا على مدار 12 يوما حيث فاز فريق " صقور الظفرة " بفئة الشيوخ فيما فاز كل من فريق خلفان بطي القبيسي وفريق حميد راشد المنصوري بفئة المفتوح.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفرق الفائزة.. وأثنى سموه على المشاركين وحرصهم على التواجد في منافسات هذه الرياضة التي لها تاريخها وموروثها الأصيل في المنطقة.. مشيرا الى أن تنظيم مثل هذه المسابقات رسخ رؤية القيادة الحكيمة في المحافظة على رياضة الآباء والأجداد وإحياء التراث الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة.

يذكر أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد يقام في موسمه الخامس تماشيا مع دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الامارات بالحفاظ على موروث وأصالة الرياضات التراثية.