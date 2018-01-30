حملة ترويجية واسعة لطواف دبي الدولي

تتواصل الحملة الترويجية للنسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2018، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والدرّاجين العالميين والمحليين.

وتنطلق المرحلة الخامسة من الحملة الترويجية الجمعة المقبلة، حيث سيتم إقامة جناح خاص بالطواف في مضمار دبي للقدرة بمحمية المرموم، كما سيقام في منطقة الممشى (جي بي آر) بالمارينا الذي سيستمر لثلاثة أيام من 1 إلى 3 فبراير، وسيقدم الجناح الترويجي للطواف كافة المعلومات لزائري الجناح عن النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، كما تتاح الفرصة للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات للمشاركة في ألعاب المحاكاة الترويجية للطواف والتي يتم فيها اختبار اللياقة وتجربة متعة قيادة الدراجات الهوائية وتسجيل بيانات الأداء لكل متفرج، بالإضافة إلى توزيع الهدايا القيمة من جوائز مالية ومقتنيات الطواف التذكارية على المشاركين في الفعاليات وزوار الجناح.

ترويج

شهدت المراحل الأربع الأولى من الحملة الترويجية للطواف التي كانت قد انطلقت في الـ15 ديسمبر الماضي، مشاركة وتفاعل الآلاف من الزوار من الدراجين والجمهور من العائلات والأطفال ومن مختلف الجنسيات، الذين تعرفوا على الطواف من خلال الشرح المفصل، الذي قدم لهم في الجناح والمطبوعات التي تم توزيعها عليهم والتي تضمنت معلومات عن الطواف، كما تم عرض أفلام ترويجية تشرح مراحل الطواف والفرق المشاركة في النسخة الخامسة من الطواف، وأقيمت مسابقات ترفيهية.

وتم إقامة جناح للطواف في مضمار سباق السيارات دبي أوتودروم وذلك خلال فعاليات سباق سبينيس 92 للدراجات الهوائية، وأقيم الجناح الترويجي في منطقة لامير (شاطئ جميرا المفتوح سابقًا)، واستقبل بنك دبي التجاري الفعاليات الترويجية للجناح خلال أيام 23 و 24 و 25 يناير الجاري، وأقيم الجناح في «رايب ماركت» بحديقة زعبيل الجمعة الماضية، وسيقام الجناح في قرية الطواف بنادي سكاي دايف دبي خلال أيام الطواف الخمسة من 6 إلى 10 فبراير.

رسائل

على جانب آخر، انتهت اللجنة المنظمة للطواف من إنجاز الرسائل التوعوية التي تتعلق بمرور الدراجين في مختلف شوارع دبي والمدن الأخرى على امتداد 851 كيلومترًا والتي تتضمن تحديدًا زمنيًا دقيقًا لموعد المرور في كل شارع وكل منطقة سكنية، مما يتيح للراغبين في متابعة الطواف التواجد في المكان والزمان المذكورين لمراقبة مرور الدراجين، كما يتيح لسائقي المركبات بتجنب المرور في هذا الطريق في التوقيت المحدد وسلوك طرق بديلة للوصول إلى هدفهم بأسرع وقت ممكن دون أي تأخير.

سيتم الإعلان عن هذه التوقيتات الزمنية من خلال رسائل تنشر في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتم إنجاز فيديو تعريفي بالأماكن والتوقيتات الزمنية بكل مرحلة من مراحل الطواف من أجل نجاح التنظيم وسعادة الجمهور وأفراد المجتمع.

تعاون

وحرصت اللجنة المنظمة على تنظيم حملة ترويجية متكاملة ومتنوعة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي راعية الطواف، حيث تم رفع أعلام الطواف على عدد من الجسور الرئيسية في دبي وتغليف عدد كبير من الباصات وسيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وعدد من قاطرات مترو دبي وترام دبي بملصقات الطواف التي باتت علامة مميزة لهذا الحدث الذي ينتظره عشاق الدراجات الهوائية في دبي والمنطقة والعالم لأجوائه المميزة ونخبة الدرّاجين العالميين الذين يشاركون في منافساته.

ثقافة

تهدف الحملة الترويجية للطواف إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والتعريف بموعد الحدث ومكان قرية الطواف، التي ستقام للمرة الأولى في نادي سكاي دايف دبي بالمارينا، في منطقة الميناء السياحي، والتي ستتضمن أجنحة للشركات والرعاة ومنطقة انطلاق المنافسات يومياً، إضافة إلى منطقة تجمع الجمهور، التي تشهد فقرات ترفيهية كثيرة ومتنوعة لجميع أفراد العائلة، وهو ما يتم العمل عليه، من خلال الحملة الترويجية الواسعة والمنوعة.