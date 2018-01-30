اتحاد الإمارات للجوجيتسو يدعم الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»

أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، دعم الإتحاد الكامل للحركة الرياضية الإنسانية التي تشهدها الإمارات، من خلال مشاركة الإتحاد في دورة الألعاب الإقليمية والعالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، والتي ستقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت الخميس الماضي في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، إضافة إلى رؤساء الاتحادات الرياضية والمؤسسات.

وأضاف الشامسي: نحن سعداء كوننا جزءاً من هذه الاتفاقية التي تسعى وتخطط لنجاح هذه التظاهرة الرياضية الإنسانية الأكبر في العالم، والتي نفخر باستضافتها في الإمارات، لما لها من أبعاد إنسانية وأخلاقية وتربوية على الأجيال القادمة. مؤكداً على أن مساهمة الاتحادات الرياضية بدعم دورتي الألعاب الإقليمية والعالمية، سيساهم في الارتقاء إلى مستويات متميزة تعودت الإمارات تحقيقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

نصت مذكرة التفاهم على إرساء سبل التعاون المشترك بشكل فعال، لتقديم خدمات لجميع الرياضات في ألعاب الأولمبياد الخاص، ابتداءً من الطاقم الفني وانتهاءً بالطاقم التحكيمي، لتوفيرالرعاية للمشاركين الحدث العالمي.