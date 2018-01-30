الشامسي «عالمي» في حلبة نيودلهي

فتح التاريخ أبوابه للمتسابق الإماراتي فهد الشامسي وصفقت له الجماهير طويلاً، وهو يحقق إنجازاً رياضياً عالمياً على حلبة نيودلهي في الهند التي احتضنت بطولة الفورمولا العالمية أخيراً، حيث نال المركز الأول في فئة الاستعراض الحر أمام 40 ألف متفرج، وتمكن الشامسي من اعتلاء منصة التتويج عن جدارة واستحقاق بعد قيادته سيارته ذات الدفع الرباعي على عجلتين وقدم حركات صعبة نالت إعجاب الآلاف من المتابعين.

وعبر الشامسي عن سعادته الكبيرة وهو يرفع علم الدولة عالياً في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من مشاركته هو تشريف اسم الدولة.

ووجه البطل رسالة بضرورة توفير أماكن لممارســة هوايته هو وبقية الشباب المواطنين، مجاناً في أبوظبي أو العين نظراً لارتفاع رسوم استئجار بعض الساحات المتوفرة حالياً.

وواجهت الشامسي تحديات مختلفة في الهند أبرزها عملية النقل، إلا أن خلف العتيبة مالك شركة المندوس الراعي الرسمي له حرص على تذليل الصعوبات أمام البطل.