الهاملي: نتائج إيجابية من اجتماع «البارالمبية الدولية» في ألمانيا

أشاد محمد محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، بالنتائج الإيجابية التي خرجت من أعمال اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية لرياضة أصحاب الهمم، التي أقيمت بمدينة بون الألمانية مؤخراً برئاسة البرازيلي أندريو بارسونس.

وأكد الهاملي أن دولة الإمارات دائماً ما تكون سباقة في طرح المقترحات، التي تخدم هذه الفئة، وشدد على أن الحركة البارالمبية تنمو بشكل مطرد ومتزايد، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية تشرف على 167 لجنة بارالمبية على مستوى العالم، وأصبحت بطولاتها تفرض نفسها في مناطق مختلفة بشتى أنحاء العالم‬.

اهتمام القيادة

وقال: «نلاحظ مدى التطور في رياضة أصحاب الهمم في دولتنا الحبيبة، وهذا إنما يدل على الاهتمام الكبير بهذه الشريحة الفاعلة من المجتمع، ودولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات على مختلف الصعد، سواء على صعيد إنجازات لاعبيها الدوليين أو على مستوى تنظيمها للمحافل الدولية.

وقال إنه لولا دعم القيادة الرشيدة لما وصلت رياضة أصحاب الهمم الإماراتية إلى هذا الكم من الإنجازات على المستويين الرياضي والإداري، من خلال انتزاع المناصب الدولية والتي تصب في نهاية الأمر بمصلحة لاعبينا.

الاجتماع الأول

ويعد هذا هو الإجتماع الرسمي الأول للمجلس الجديد للجنة البارالمبية الدولية، بعد استضافة دولة الإمارات، لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية، التي عقدت في أبوظبي من 3 إلى 9 سبتمبر الماضي، وشارك فيها أكثر من 500 شخص من مختلف اللجان البارالمبية، من كافة قارات العالم وذلك نظراً لأهمية الدورة الحالية التي تنتظرها الكثير من التحديات والأحداث الرياضية، وشهدت أعمال الإجتماعات العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مختلف الرياضات البارالمبية، وفقاً للخطة الاستراتيجية للفترة 2015-2018.

حيث استعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بالاستعدادات للألعاب الشتوية في مدينة بيونغ شانغ ـ كوريا 2018 وطوكيو 2020 والألعاب الشتوية في بكين الصينية 2022 ودراسة آلية عودة اللجنة البارالمبية الروسية بعد إقصائها في دورة الألعاب البارالمبية السابقة بريودي جانيرو بسبب تعاطي المنشطات لبعض اللاعبين المشاركين.