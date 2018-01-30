نادي الفجيرة للفنون القتالية يتصدر «دبي جودو كاي»

تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية، المركز الأول، في بطولة دبي جودو كاي المفتوحة، برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وجاء نادي اتحاد كلباء ثانياً بذهبيتين وفضية وبرونزية.

وحل فريق دبي جودو كاي ثالثاً بذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وفريق دبي جودو تيم رابعاً، بذهبية وفضية، ونادي الشارقة الرياضي خامساً، بذهبية وبرونزية، وأهدى العميد أحمد حمدان الزيودي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، الإنجاز الجديد إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الأعلى للنادي، للدعم اللامحدود والتوجيهات الكريمة من سموه، والتي قادت لنجاحات باهرة في كل الرياضات التي تمارس في النادي وعلى المستويين الدولي والمحلي.

ومنها بطولة دبي، وهنأ اللاعبين على التفوق، وأشاد بالروح الرياضية العالية التي يتمتعون بها، وبدوره، أكد الدكتور موح صالح الموح المدير الفني لفريق الفجيرة للفنون القتالية، أن النتائج المحققة، ترجمة صادقة للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من ولي العهد، وأن المتابعة الحثيثة للعميد أحمد حمدان الزيودي، وأسرة النادي وراء الإنجاز.

ويذكر أنه حقق ميداليات الفجيرة كل من: عبدالله نعمتوف وبلال دقو ذهبيتي وزني 66 وفوق 100 ك، وعبدالله دوما ومحمد قيس فضيتي وزني 66 و55 ك، وسالسو وعبدالله راشد برونزيتي 73 و55 ك، وأما فريق الجودو بنادي اتحاد كلباء الوصيف، شارك بستة لاعبين، وفاز بذهبيتين عن طريق أحمد فيصل راشد تحت 55 ك، وإسلام عطوة تحت 81 ك، ونال علي الدرمكي فضية فوق 100 ك، وسلطان خدوم علي البرونزية تحت 81 ك.